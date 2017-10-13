Akça gayrimenkul yeni ofisini açtı

Çankaya Yıldız’da gerçekleştirilen açılış törenine eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, Ak Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ve milletvekilleri, Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, ilçe belediye başkanlarının bulunduğu çok sayıda iş adamı katıldı.

Açılışta konuşan Akça Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akça, kendileri için önemli olanın yatırımcılara doğru zamanda doğru yönlendirme yapmak olduğunu belirtti. Murat Akça, “Akça gayrimenkul Proje olarak arsa, arazi, proje satış pazarlaması, ticari mülklerin kiralanması ve satılması, otel akaryakıt yatırımlarına geçmiş birikimin ve yenilenmiş kadrosuyla hizmet vermeye devam edeceğiz. Yeni ofisimizin açılış törenine katıldığınız için teşekkür ediyorum” dedi.

ARTIK DEVİR DEĞİŞTİ

Akça, yıllarca elde edilen birikimlerin riske atılmaması için sektörde geçmişi iyi olan, güvenilir, aynı zamanda da çok kazandıran ‘profesyonel’ gayrimenkul firmalarının iş yükünün hızla arttığını vurgulayarak şunları söyledi: “Yatırım yapmak eskilerde olduğu gibi ‘bir arsa alayım 30 yıl sonra değerlenir, ben görmesem bile çocuklarım görür’ anlayışından çıktı. Artık yatırımların 5 yıl, en fazla 10 yıl içinde hayal edilen değere ulaşması isteniyor. Bu yüzdende finansal hamle yaparken çok fazla düşünülüyor. Doğru olanda bu. Artık devir, ‘profesyonellere ’danışma devri. Bu iş, sürekli araştırmayı, ekonominin gidişatını iyi tahmin edip, doğru hamleler yapmayı gerektiriyor.”