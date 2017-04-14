Akgül aile merkezlerini gezdi

Büyük Kayaş Mahallesi'nde 2 bin 400 metrekare alanda hizmet verecek tesis, ilçenin 14’ncü aile merkezi olacak. Kadınlara ve çocuklara ev sahipliği yapacak olan merkez, seminer salonu, bilgisayar odası, fitness salonu ve etüt odaları ile bölge halkının sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına cevap verecek. İlçenin dört bir yanında hizmete açtıkları aile merkezleriyle Mamaklı kadınlara birçok hizmet sunduklarını kaydeden Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Sosyal projeler ile desteklenmeyen toplumlarda insanların kendini geliştirecekleri bir ortam olmaz. Bu yüzden insanları kucaklayan aile merkezlerine büyük önem veriyoruz” dedi.