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Akgül: Sivil toplum hepimiz için önemli

Haymana Yeniceliler Dernek Başkanı Zekeriya Ölçer ve Dernek Başkan Yardımcısı Savaş Dinç, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül’ü makamında ziyaret etti.

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Derneğin çalışmaları ve faaliyetleri hakkında bilgi alan Akgül, ilçedeki sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerini sürdürmelerinin bölge halkı için önem arz ettiğinin altını çizdi. Akgül, “Kültürlerinden kopmadan içinde bulundukları şehir hayatına katkı sağlayan sivil toplum kuruluşlarımız bizim için önemli” diye konuştu.

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