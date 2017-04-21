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Akıllı üretim çaği 4.0 Ostim’in gündeminde

OSTİMGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Altındal, dünyada 4. Sanayi Devrimi olarak nitelendirilen Endüstri 4.0 kavramının Türkiye’de anlaşılması gerektiğine değinerek, “Günümüzde şirketler devamlılığını sürdürebilmeleri adına baş döndüren bu değişimi önce tanımalı ve adapte olmalılar” diye konuştu.

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Üretimin her safhasının dijitalleşeceği süreç olan Endüstri 4.0 uygulaması ile ilgili Türkiye’de önemli çalışmaların yürütüldüğünü belirten OSTİMGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Altındal; “ Dünya değişiyor, teknoloji sürekli yenileniyor. Uluslar arası piyasalardaki acımasız rekabet ortamı yalnızca işletmeleri değil ülkeleri de zorluyor. Bu durumda firmalarımıza düşen en önemli görev dünyadaki gelişmeleri yakından takip edebilmektir. 4. Sanayi devrimi olarak anılan bu gelişmede de; değişen dinamikleri yakalamak ve harekete geçmek en önemli nokta” dedi.

Altındal, Ankara’nın en önemli ticaret merkezlerinden olan Ostim’in de bu uyum sürecinde doğru zamanda doğru değişimleri yapması gerektiğine dikkat çekti.

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