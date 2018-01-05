Allah sağlık, para afiyet versin: ASPAVA

1978 yılında, Kırşehir’de kurulan Aspava Lezzet Ustası, şöhreti Kırşehir’den taşınca Ankara’daki şubesiyle lezzet mirasını taçlandırdı. Ankara’yı ziyaret edenlerin öncelikli tercihi haline gelen Aspava Lezzet Ustası, misafirlerine sunduğu patates, tarator ezme, salata, çiğ köfte semaverde çay, dondurmalı irmik gibi birbirinden lezzetli ikramlarıyla mest ediyor. Aspava Lezzet Ustası’nın Kurucusu ve İşletmecisi Celal Kaya, “Aspava’nın açılımı; ‘Allah Sağlık, Para, Afiyet Versin, Amin’dir. Ankara ile özdeşleşen onlarca lezzetin bulunduğu restoranımız şehrin hem lezzet hem de yaşam kültürlerine uygun olduğu için açıldığı günden bu yana çok sevildi. Aspava Lezzet Ustası’nın tüm yiyecekleri meşhurdur ancak bunların içinde en çok ön plana çıkan lezzetlerimiz; döner, Ahi pidesi döner, kapama olarak tabir edilen pidemiz ve vali kebabıdır” diye konuştu.