Altıağaç’ta ihale tamam

Toplam 3 bin 881 konutun inşa edileceği Altıağaç-Karaağaç-Hüseyin Gazi Kentsel Yenileme Projesi’nde çalışmaların büyük bir hızla devam ettiğini dile getiren Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Mamak örnek bir değişime ve dönüşüme imza atıyor. Yıkılan gecekonduların yerine yeni ve modern yaşam alanları yükseliyor. Vatandaşlarımızı mağdur etmeden, iyi iletişim kurarak yine vatandaşlarımız için köklü bir değişim gerçekleştiriyoruz. Etap etap tamamlanan çalışmalarla Mamak gecekondudan kurtularak modern yaşam alanlarına kavuşuyor” dedi.

574 BİN METREKARE

Altıağaç-Karaağaç-Hüseyingazi Kentsel Yenileme Projesi toplamda 574 bin metrekare alanı kapsıyor. Projenin yüzde 21’i konut, yüzde 57’si yeşil alan, yüzde 22’si yol ve sosyal donatı alanı olarak belirlendi.