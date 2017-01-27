Son Dakika Haberleri E-gazete 27Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

ANKARA

  1. Haberler
  2. Ankara

Altın gençler Elmadağ’da

Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezleri sayesinde sömestr tatilini de en verimli şekilde değerlendiren Altındağlı gençler, her günlerini dolu dolu geçiriyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Karne başarılarıyla Altındağ’ın gururu olan ve iyi bir karne hediyesini hak eden altın gençler, Elmadağ Kayak Merkezi’nde gönüllerince eğlendi. Kendileri için organize edilen kayak etkinliğine büyük ilgi gösteren Altındağlı gençler, doya doya eğlendi. 

Karacaören Mehmet Akif Ersoy Gençlik Merkezi ve Yıldıztepe Ali Kuşçu Gençlik Merkezi üyesi öğrencilerle başlayan kayak etkinliği, altın gençlerin büyük beğenisini topladı. Bol bol kartopu oynayan ve kızaklarla kayan merkez üyelerinin kahkahaları Elmadağ’da yankılandı. 

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Boğaz'ın anayasası olsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Boğaz'ın anayasası olsun

Sumo güreşinde büyük şampiyon Kisenosato oldu

Sumo güreşinde büyük şampiyon Kisenosato oldu

Donald Trump'a benzetilen bir çöp kutusu viral oldu

Donald Trump'a benzetilen bir çöp kutusu viral oldu

İşte Oscar'ın en iyi film adayları

İşte Oscar'ın en iyi film adayları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA