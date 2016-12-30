Altındağ: 2017 umut veriyor

Geçen bir yılın Türkiye açısından tüm sınırların zorlandığı, çok sıkıntılı bir yıl olarak tarihe geçtiğini söyleyen Başkan Altındağ, “Bu sıkıntıların hem siyasi ve ekonomik, hem de sosyal boyutu çok yüksektir ve derin etkiler bırakmıştır. Şehirlerde patlayan bombalar, temmuz ayındaki hain darbe girişimi, sonrasında devam eden terör eylemleri, Rusya’yla gerilen ilişkiler, coğrafyamızda yaşanan çatışmaların ülkemize yansımaları ve en sonunda askerimizin başka bir ülkenin topraklarında yürüttüğü Fırat Kalkan Harekatı… Bu arada siyasette başkanlık sistemi ve yeni anayasa başta olmak üzere pek çok konuda düşmeyen tansiyon… Bütün bunları bizler bir yıl içerisinde yaşamış bir milletiz” dedi. MEGA PROJELER YAPILDI Altındağ, 2016 yılının, yaşanan bunca olaya karşın mega projelerin yaşama geçirildiği, birlik ve beraberliğin güçlendiği bir yıl olarak da hatırlanacağını belirteret, “2017 yılının bir öncekinden daha iyi olması için çaba sarf edeceğiz. Bu anlamda umudumuz, barış ve huzur dolu, aydınlık geleceğe dair inancımız tamdır” dedi.