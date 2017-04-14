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Altındağ daha temiz olacak

Altındağ Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Altındağ’ın caddelerinde ve sokaklarında bulunan elektrik, telefon ve aydınlatma direklerine kolayca monte edilebilen çöp poşeti uygulamasını hayata geçirdi.

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İlk olarak Aydınlıkevler Mahallesi Çevreli Caddesi, Şehit Mustafa Baş Caddesi ve Çağdaş Sokak gibi kalabalık bölgelere yerleştirilen çöp poşetleri vatandaştan tam not aldı. İlçede temizlik konusunda önemli mesafe aldıklarını belirten Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, daha temiz bir Altındağ için gece gündüz çalıştıklarının altını çizdi. Başkan Tiryaki, elektrik, telefon ve aydınlatma direklerine kolayca monte edilebilen çöp poşeti uygulamasıyla sokakların daha temiz olacağına inandığını ifade etti. 

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