Altındağ dev spor kompleksine kavuştu

Altındağ Belediyesi’nin, Karacaören Mahallesi’nde 14 bin metrekare alana kurduğu ve bünyesinde iki futbol sahası, bir basketbol ve voleybol sahasını barındıran spor tesisi, modern yapısı, teknik olanakları ve çevre düzenlemesiyle tam not aldı. Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’nin ev sahipliğinde düzenlenen açılış törenine, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler ve AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Ahmet Karaca da katıldı.

GENÇLERİ SPORA ALIŞTIRIYORUZ

Gençleri kötü alışkanlıklardan korumak için spora kanalize etmenin önemine dikkati çeken Tiryaki şunları söyledi: “Geriye dönüp 10 yıl öncesine baktığınızda Altındağ’ın tamamen değiştiğinizi görebilirsiniz. 50-60 yıldır yapılamayan tesisleri Altındağlılar ile buluşturmaktan büyük gurur duyuyoruz. Altındağ ile beraber burada yaşayan insanlar da değişti. Bir çok mahalleye spor tesisi inşa ediyoruz. Spor, insan hayatı için çok değerli. Kötü alışkanlıklardan çocuklarımız ne kadar uzak kalırsa ve biz ne kadar onları iyi alışkanlıklara, spora, sanata, kültüre yönlendirebilirsek o kadar iyi. Bir müjde daha vermek istiyorum. En kısa zamanda Karacaören’e yeni düğün salonu ve kapalı pazar yeri yapacağız inşallah.”

İLÇENİN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRDİ

AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler de “Burası eskiden Ankara’nın en geri kalmış ilçelerindendi. Şimdi Başkan Tiryaki’nin çalışmalarıyla çehresi değişti, son derece gelişmiş bir ilçe haline geldi. Çok şükür Altındağ’da modern tesislerin sayıları artıyor. Ülkemiz gelişiyor. Türkiye geliştikçe birileri bunu bozmaya çalıştı ama bütün meydan okumalara rağmen biz ilerlemeye, yolumuzda yürümeye devam edeceğiz” diye konuştu.