Altındağ Halep'i unutmadı

Ankara Müteahhitler derneği Başkanı Erdal İpek, yardım TIR’larının gönderilmesi dolayısıyla Altındağ Belediyesi önünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Halep'te yaşanan insanlık dramına dikkati çekti. Sivil toplum örgütleri olarak Halep'teki insanların feryadına suskun ve tepkisiz kalmalarının mümkün olmadığını belirten İpek, insani yardım TIR’larının kazasız belasız yerine ulaşmasını temenni etti. İpek, sivil toplum kuruluşlarının yardımlar konusunda lokomotif görevi görmesini, vatandaşların da Halep'e yapılacak yardımlar konusunda destek olmalarını istedi. Altındağ Belediye Başkan Yardımcısı Cebrail Aslan, Altındağ Müteahhitler derneğine yaptığı yardımlar nedeniyle teşekkür etti. Aslan, "Para kazanılır, makam kazanılır ama önemli olan bu makamı gerektiği şekilde kullanabilmektir" dedi. Konuşmaların ardından, insani yardım malzemelerini Halep'e götürecek TIR’lar dualarla uğurlandı. Altındağ Belediyesi önünden yola çıkan yardım TIR’larında un ve battaniye bulunuyor.