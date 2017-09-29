Altındağ: Üretimi 4.0 şekillendirecek

Ankara Genç İş Adamları Derneği (ANGİAD) Başkanı Emre Altındağ, üretimde dijitalleşmenin arıttırılması ile verimliliğin büyük oranda yukarı çekileceğini kaydetti. Altındağ, “Dijitalleşme Verimlilik Primi olarak da anılan dijitalleşmenin potansiyel finansal değerinin, 2025 yılı itibariyle toplam yıllık gelirlerin yüzde 6.3 ile yüzde 9.8’i arasında olacağı tahmin ediliyor. Gelecek üretimini 4.0 belirleyecek” dedi. TÜM ÜLKEYE ÖRNEK TEŞKİL EDECEK ANGİAD Başkan, Emre Altındağ global pazarda rekabet şartlarının arttığını ve bundan sıyrılmanın en önemli yolunun Endüstri 4.0 uygulamaları olduğunu söyledi. Altındağ, bugünkü bilgi toplumu ve ekonomisi için, bilgi, teknoloji ve yenilik kavramlarının önem arz ettiğine dikkat çekti. Dördüncü Sanayi Devriminin sanayinin dijitalleşmesine yol açtığını, bu muazzam değişimin üretimi ve verimliliği arttırmada birçok fırsat yarattığını belirten Altındağ, şunlar söyledi: “Endüstri 4.0’la, bilgisayar ve internetin üretim sürecine dâhil olmasıyla akıllı fabrikalar oluşturuluyor. Üretim süreçlerinin sürekli ve kolay denetlenmesi, sistemin çevre dostu ve kaynak tasarrufu sağlaması, daha yüksek verimlilik gibi pek çok kazanç bu sayede sağlanıyor. Bu sağlanırsa ekonomimizde yüzde 4 oranında bir büyüme gerçekleşeceği yapılan araştırmalar sonucu ortaya konmuştur. Bu büyüme oranı, Türkiye, hedefini üretimde dijitalleşme üzerine kurmalı ve bunun için çeşitli araştırmalar yapmalıdır. Endüstri 4.0 avantajı ile sanayi üretimimizde yıllık yüzde 3’lük artışı sağlaması bekleniyor. Bu çok büyük bir rakam.”