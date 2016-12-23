Altındağ’a 2 sağlık merkezi
Altındağ’a 7 aile sağlığı merkezi kazandıran Altındağ Belediyesi, Başpınar ve Feridun Çelik Mahallesi’ne yaptırdığı aile sağlığı merkezlerinin açılışlarını törenle gerçekleştirdi.
Altındağ Belediyesi, ilçeye kazandırdığı yatırımları birer birer hizmete açıyor. Hemen hemen 15 gün arayla açılışlarını sürdüren Altındağ Belediyesi iki yeni yatırımı daha Altındağ’a kazandırdı. Görevi olmamasına rağmen Altındağ’a 7 aile sağlığı merkezi kazandıran Altındağ Belediyesi, Başpınar ve Feridun Çelik Mahallesi’ne yapılan aile sağlığı merkezlerinin açılışlarını gerçekleştirdi.
BAKAN AKDAĞ DA KATILDI
Aile sağlığı merkezlerinin açılış töreni Başpınar Mahallesi’nde gerçekleşti. Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’nin ev sahipliğinde gerçekleşen açılış törenine Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ’ın yanı sıra Sağlık Bakanlığı ve Altındağ Kaymakamlığı bürokratları ile çok sayıda partili ve vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program protokol konuşmalarıyla devam etti.
Altındağlı hemşehrilerine seslenen Başkanı Veysel Tiryaki şöyle konuştu: “Bu soğuk havada bizleri yalnız bırakmadınız. Bu tesisleri açarken sizlerden güç aldık. Hepinize teşekkür ediyorum. İhtiyaçlara yönelik yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Sorumluluğumuzda olmayan işler yapıyoruz. Daha önce 20 sağlık merkezi sözü verdik. 7’sini tamamladık. Bugün ikisini açıyoruz. Yeni yılda ise 112 Acil Servis İstasyonları’nı bitirip Bakanlığa devretmek istiyoruz.”
AKDAĞ’DAN TEŞEKKÜR
Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ ise, açılış töreninin mütevazı fakat hizmetin bir o kadar önemli olduğunu vurguladı. Altındağ Belediyesi’nin sağlık alanında yaptığı yatırımlarla örnek olduğunun altını çizen Bakan Akdağ, Başkan Veysel Tiryaki’ye teşekkür etti. Bakan Akdağ, Altındağ Belediyesi’nin önemli işler gerçekleştirdiğini belirterek “Bu hizmet Altındağlı kardeşlerimin yaşamını kolaylaştıracak” diye konuştu.
Etimesgut’ta 100 bin kişiye sağlık
Etimesgut Belediyesi Tıp Merkezi, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşmalı olarak 9 uzman, 6 pratisyen hekim, 8 hemşire, 7 laborant, 3 radyoloji uzmanı ile günlük yaklaşık 400 hastaya hizmet veriyor. Kış aylarıyla birlikte talebin arttığı merkez ilçedeki sağlık hizmeti açığını kapatmaya çalışıyor.
24 saat hizmet veren merkezde, iç hastalıkları, kulak-burun-boğaz, cildiye, göz hastalıkları, kadın hastalıkları, çocuk hastalıkları ve psikoloji branşlarında uzman doktorlar görev yapıyor. Merkez, taleplere cevap vermek için 7 gün 24 saat acil sağlık hizmeti veriyor. Merkezde modern laboratuar ve radyoloji üniteleri de bulunuyor. Mikroeliza, otoanalizör, hormon ve hemogram cihazlarıyla tüm tetkikler tıp merkezinde yapılabiliyor.
Etimesgut Belediyesi Tıp Merkezi, başkentin en modern ağız ve diş sağlığı merkezlerinden birini de bünyesinde barındırıyor.
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