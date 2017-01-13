Altındağ'a 2016'da rekor yatırım

AltındAğBelediye Başkanı Veysel tiryaki, 2016 yılını önemli yatırımlarla tamamladı. Altındağ Belediyesi’nin sunduğu imkânlar ve kolaylıklar sayesinde 2016 yılında 908 kişi tapu sahibi oldu. Böylece ilçede tapu alan kişi sayısı 13 bin 468’e yükseldi. Göreve geldiği günden itibaren kaçak yapı ile mücadele eden Başkan tiryaki, 2016’da da yıkımlara devam etti. Altındağ’da geçen yıl 10 kilometre yeni yol açan Altındağ Belediyesi, toplam 362 kilometre yolu vatandaşın hizmetine sundu. Başkan tiryaki, toplu konut projeleriyle ilçeye büyük değer katarken 2016 yılında Çinçin 4. Etap Konutları yükselmeye başladı.

EĞİTİME BÜYÜK DESTEK

Altındağ Belediyesi, ihtiyaçlara yönelik yatırımlarını 2016 yılında da sürdürdü. Altındağ’da mahalle camilerini dönemini başlatan Altındağ Belediyesi, önce Beşikkaya Mahallesi’nde Sabır Cami’ni, daha sonrada Gültepe Mahallesi’nde Çağrı Cami’ni açtı. Battalgazi,Çamlık, Gülpınar ve Feridun Çelik Mahallesi’ne inşa edilen 4 ibadethane bölgedeki önemli bir eksikliği giderdi. Çocukların eğitimine de büyük önem veren Altındağ Belediyesi, Beşikkaya Mahallesi’ne açtığı Altındağ Anadolu İmam Hatip lisesi ile bu kapsamdaki çalışmalarını zirveye taşıdı. Ali Ersoy ve Gültepe Mahallesi’nde yapımı devam eden anaokulları ise hem aileler hem de minik Altındağlılar tarafından sevinçle karşılandı. Böylece anaokullarına kazandırılan anaokullarının sayısı 13 oldu.

Hizmetler yurt dışına taşındı

Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla harekete geçen Altındağ Belediyesi’nin hizmetleri ülke dışına kadar uzandı. Altındağ Belediyesi, Bosna hersek’in Visoko şehrine yaptığı kültür merkezinin açılışını 2016 yılında gerçekleştirdi. Sorumluluğunda olmamasına rağmen ilçeye sağlık merkezleri yapan Başkan Tiryaki, sağlık hizmetlerini de vatandaşın ayağına getirdi. Yapılan parklarla da ilçenin nefes almasını sağladı. 100 yıl öncesinin köy hayatını şehre taşıyan Altınköy Açık hava müzesi, 2016 yılında şehir içinden ve şehir dışından gelen binlerce ziyaretçiye kapılarını açtı. Başkan Tiryaki, Beşikkaya mahallesi’ne bir de at maneji kazandırdı.