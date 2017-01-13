Son Dakika Haberleri E-gazete 13Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

ANKARA

  1. Haberler
  2. Ankara

Altındağ'a 2016'da rekor yatırım

Altındağ’da geçen yıl 908 kişi tapu sahibi oldu. Toplam 362 kilometre yolu vatandaşın hizmetine sunan Belediye çok sayıda okul ve ibadethaneyi de hizmete açtı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

AltındAğBelediye Başkanı Veysel tiryaki, 2016 yılını önemli yatırımlarla tamamladı. Altındağ Belediyesi’nin sunduğu imkânlar ve kolaylıklar sayesinde 2016 yılında 908 kişi tapu sahibi oldu. Böylece ilçede tapu alan kişi sayısı 13 bin 468’e yükseldi. Göreve geldiği günden itibaren kaçak yapı ile mücadele eden Başkan tiryaki, 2016’da da yıkımlara devam etti.  Altındağ’da geçen yıl 10 kilometre yeni yol açan Altındağ Belediyesi, toplam 362 kilometre yolu vatandaşın hizmetine sundu. Başkan tiryaki, toplu konut projeleriyle ilçeye büyük değer katarken 2016 yılında Çinçin 4. Etap Konutları yükselmeye başladı. 

EĞİTİME BÜYÜK DESTEK

Altındağ Belediyesi, ihtiyaçlara yönelik yatırımlarını 2016 yılında da sürdürdü. Altındağ’da mahalle camilerini dönemini başlatan Altındağ Belediyesi, önce Beşikkaya Mahallesi’nde Sabır Cami’ni, daha sonrada Gültepe Mahallesi’nde Çağrı Cami’ni açtı.  Battalgazi,Çamlık, Gülpınar ve Feridun Çelik Mahallesi’ne inşa edilen 4 ibadethane bölgedeki önemli bir eksikliği giderdi. Çocukların eğitimine de büyük önem veren Altındağ Belediyesi, Beşikkaya Mahallesi’ne açtığı Altındağ Anadolu İmam Hatip lisesi ile bu kapsamdaki çalışmalarını zirveye taşıdı. Ali Ersoy ve Gültepe Mahallesi’nde yapımı devam eden anaokulları ise hem aileler hem de minik Altındağlılar tarafından sevinçle karşılandı. Böylece anaokullarına kazandırılan anaokullarının sayısı 13 oldu. 

Hizmetler yurt dışına taşındı

Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla harekete geçen Altındağ Belediyesi’nin hizmetleri ülke dışına kadar uzandı. Altındağ Belediyesi,  Bosna hersek’in Visoko şehrine yaptığı kültür merkezinin açılışını 2016 yılında gerçekleştirdi. Sorumluluğunda olmamasına rağmen ilçeye sağlık merkezleri yapan Başkan Tiryaki, sağlık hizmetlerini de vatandaşın ayağına getirdi. Yapılan parklarla da ilçenin nefes almasını sağladı. 100 yıl öncesinin köy hayatını şehre taşıyan Altınköy Açık hava müzesi, 2016 yılında şehir içinden ve şehir dışından gelen binlerce ziyaretçiye kapılarını açtı. Başkan Tiryaki, Beşikkaya mahallesi’ne bir de at maneji kazandırdı. 

 

 
 

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bakan Yılmaz: Ders saatinin azalması söz konusu değil

Bakan Yılmaz: Ders saatinin azalması söz konusu değil

Otobüslerde yeni dönem

Otobüslerde yeni dönem

Mültecilerin Belgrad'da yaşam mücadelesi

Mültecilerin Belgrad'da yaşam mücadelesi

İnsanoğlunun şimdiye kadar yaptığı en ölümcül silahlar

İnsanoğlunun şimdiye kadar yaptığı en ölümcül silahlar

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA