Altındağ'a 2016'da rekor yatırım
Altındağ’da geçen yıl 908 kişi tapu sahibi oldu. Toplam 362 kilometre yolu vatandaşın hizmetine sunan Belediye çok sayıda okul ve ibadethaneyi de hizmete açtı.
AltındAğBelediye Başkanı Veysel tiryaki, 2016 yılını önemli yatırımlarla tamamladı. Altındağ Belediyesi’nin sunduğu imkânlar ve kolaylıklar sayesinde 2016 yılında 908 kişi tapu sahibi oldu. Böylece ilçede tapu alan kişi sayısı 13 bin 468’e yükseldi. Göreve geldiği günden itibaren kaçak yapı ile mücadele eden Başkan tiryaki, 2016’da da yıkımlara devam etti. Altındağ’da geçen yıl 10 kilometre yeni yol açan Altındağ Belediyesi, toplam 362 kilometre yolu vatandaşın hizmetine sundu. Başkan tiryaki, toplu konut projeleriyle ilçeye büyük değer katarken 2016 yılında Çinçin 4. Etap Konutları yükselmeye başladı.
EĞİTİME BÜYÜK DESTEK
Altındağ Belediyesi, ihtiyaçlara yönelik yatırımlarını 2016 yılında da sürdürdü. Altındağ’da mahalle camilerini dönemini başlatan Altındağ Belediyesi, önce Beşikkaya Mahallesi’nde Sabır Cami’ni, daha sonrada Gültepe Mahallesi’nde Çağrı Cami’ni açtı. Battalgazi,Çamlık, Gülpınar ve Feridun Çelik Mahallesi’ne inşa edilen 4 ibadethane bölgedeki önemli bir eksikliği giderdi. Çocukların eğitimine de büyük önem veren Altındağ Belediyesi, Beşikkaya Mahallesi’ne açtığı Altındağ Anadolu İmam Hatip lisesi ile bu kapsamdaki çalışmalarını zirveye taşıdı. Ali Ersoy ve Gültepe Mahallesi’nde yapımı devam eden anaokulları ise hem aileler hem de minik Altındağlılar tarafından sevinçle karşılandı. Böylece anaokullarına kazandırılan anaokullarının sayısı 13 oldu.
Hizmetler yurt dışına taşındı
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