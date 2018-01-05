Altındağ’da 2017’de ruhsat rekoru kırıldı

Altındağ'da 2003 yılında 68 olan inşaat ruhsatı sayısı, 2009’da 450’ye yükseldi. Her yıl artarak 2014 yılında neredeyse iki katına ulaşan sayı 2010 yılında 525, 2011 yılında ise 699’a ulaştı. 2012 yılında verilen inşaat ruhsat sayısı 656 olurken, 2013 yılında 672 inşaat ruhsatı veren Altındağ Belediyesi, 2014 yılında yine bir rekora imza attı. 2014’te 852 inşaat ruhsatı verildi. 2015 yılında inşaat ruhsat sayısı 602, 2016’da ise 800 oldu. 2017 yılında ise verilen ruhsat sayısı 850’yi aştı. Altındağ Belediyesi’nin bir yılda verdiği ruhsat sayısı hemen hemen her yıl önceki yıllara göre artarken, rakamlar Altındağ’daki yapılaşmanın hızını ortaya çıkardı. Sağlıklı şekilde hazırlanan ve uygulanan imar çalışmaları sonrasında inşaat ruhsatı sayısında artış yaşandı. Altındağ Belediyesi tarafından verilen inşaat ruhsatı ve iskân raporu verileri, Altındağ’daki gelişimi de gözler önüne serdi.

HAYATLARI DEĞİŞTİRİYORUZ

Hızlı bir şekilde gecekondulardan arınan Altındağ’da yıl içinde yaklaşık 15 bin konut yapılıyor. Altındağ Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü verdiği bilgilere göre Altındağ Belediyesi, her yıl bir önceki yıldan daha fazla iskan raporunun altına imza atıyor. Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, “Bir yılda verdiğimiz ruhsat sayısı, Altındağ’daki değişimin ve dönüşümün en güzel göstergesi. Sadece 2017’de verdiğimiz 865 ruhsat gösteriyor ki, Altındağ’da 1 yıl içerisinde 865 yeni bina inşaatına başlanmış. Bir evde dört nüfus yaşadığını düşündüğümüzde bu sayı ortalama 50 bin kişinin modern konutlara taşındığı ve hayatının değiştiği anlamına geliyor” dedi.