Son Dakika Haberleri E-gazete 6Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

ANKARA

  1. Haberler
  2. Ankara

Altındağ’da hasta ve yakınlarına sıcacık yuva

Sosyal belediyecilik anlayışını bir ilke haline getiren Altındağ Belediyesi, Ankara’da tedavi gören ancak konaklama masraflarını karşılayamayacak durumda olan hasta ve hasta yakınlarına kucak açıyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Tedavi olmak için Türkiye’nin dört bir tarafından, hatta yurt dışından Ankara’ya gelen hasta ve hasta yakınları, Altındağ Belediyesi Anafartalar Konukevi’nde 5 yıldızlı otel konforunda ağırlanıyor. Tedavi süresince hastane köşelerinde, parklarda, otobüs duraklarında ve metro istasyonlarında sabahlayan hasta ve hasta yakınlarına, Altındağ Belediyesi ilaç oluyor. Çocuğunun tedavisi için Azerbaycan’dan gelen Sabuhi Javadov bunlardan sadece biri. Javadov, iki buçuk yaşındaki oğlu Tahir’in kemoterapi tedavisi gördüğünü belirtti. Anafartalar Konukevi sayesinde sokakta kalmaktan kurtulduklarını söyleyen Javadov, Altındağ Belediyesi’nin kendilerine kucak açtığını dile getirdi. Javadov, konukevinin doktorlar tarafından önerildiğini vurguladı. Anafartalar Konukevi’nin hastanelere yakın olmasının kendilerine büyük kolaylık sağladığını ifade eden Javadov,  yoğun kar yağışının yaşandığı şu günlerde Altındağ Belediyesi konukevinde ev sıcaklığını yaşadıklarını belirtti. 

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Polis, İzmir'deki teröristlerin Bornova'daki evini bastı

Polis, İzmir'deki teröristlerin Bornova'daki evini bastı

Kahraman polisimiz Fethi Sekin canı pahasına katliamı önledi

Kahraman polisimiz Fethi Sekin canı pahasına katliamı önledi

Kahraman Fethi Sekin'i eski fotoğraflarıyla anıyoruz

Kahraman Fethi Sekin'i eski fotoğraflarıyla anıyoruz

212 kiloluk ton balığına servet ödendi

212 kiloluk ton balığına servet ödendi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA