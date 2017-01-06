Altındağ’da hasta ve yakınlarına sıcacık yuva

Tedavi olmak için Türkiye’nin dört bir tarafından, hatta yurt dışından Ankara’ya gelen hasta ve hasta yakınları, Altındağ Belediyesi Anafartalar Konukevi’nde 5 yıldızlı otel konforunda ağırlanıyor. Tedavi süresince hastane köşelerinde, parklarda, otobüs duraklarında ve metro istasyonlarında sabahlayan hasta ve hasta yakınlarına, Altındağ Belediyesi ilaç oluyor. Çocuğunun tedavisi için Azerbaycan’dan gelen Sabuhi Javadov bunlardan sadece biri. Javadov, iki buçuk yaşındaki oğlu Tahir’in kemoterapi tedavisi gördüğünü belirtti. Anafartalar Konukevi sayesinde sokakta kalmaktan kurtulduklarını söyleyen Javadov, Altındağ Belediyesi’nin kendilerine kucak açtığını dile getirdi. Javadov, konukevinin doktorlar tarafından önerildiğini vurguladı. Anafartalar Konukevi’nin hastanelere yakın olmasının kendilerine büyük kolaylık sağladığını ifade eden Javadov, yoğun kar yağışının yaşandığı şu günlerde Altındağ Belediyesi konukevinde ev sıcaklığını yaşadıklarını belirtti.