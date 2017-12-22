Altındağ’da sağlık için işbirliği

Ulucanlar Göz Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Pelin Yılmazbaş’ın koordinatörlüğünde, Altındağ’da göz tansiyonu tarama projesi için ikinci etap başladı. İlk gün programına 100 Altındağlı katıldı.

Projenin amacının 40 yaşın üzeri kişilerin göz içi basınç değerlerini ölçerek glokom riski olanların saptanması olduğunu kaydeden Ulucanlar Göz Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Pelin Yılmazbaş, “İleri tetkiklerle erken tanı ve tedavileri sağlamayı, olası görme kayıplarını ise en aza indirmeyi hedefliyoruz” dedi.

HALKIN AYAĞINA SAĞLIK GETİRİYORUZ

Altındağ Belediyesi olarak sağlık hizmetlerini vatandaşın ayağına götürdüklerini kaydeden Başkan Veysel Tiryaki, “Bu projede ekonomik yeterliliği olmayan vatandaşlarımızı da düşündük. Sosyal belediyeciliğin gereklerini yerine getiriyoruz, bu taramaların devamı da gelecek” diye konuştu.