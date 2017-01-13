Altındağ’da tekli eğitim için seferberlik

Ankara Valisi Sayın Ercan Topaca’dan müjdeli haber. Altındağ’da inşa edilecek yeni okulların tespiti için gerçekleştirilen toplantıda, Ankara Valisi Ercan Topaca, inşa edilecek yeni okullarla birlikte Altındağ’daki tüm okullarda hızla tekli eğitime geçileceğini müjdeledi. Altındağ’ın okul ihtiyacı Ankara Valisi Ercan Topaca başkanlığındaki toplantıda masaya yatırıldı. Altındağ ilçesinin okul ve derslik ihtiyacını tespit ederek, ihtiyaç doğrultusunda nerelere okul yapılacağının masaya yatırıldığı toplantı, Ankara Valisi Ercan Topaca’nın başkanlığında Altındağ Belediye Binası’nda gerçekleştirildi.

25 ÖĞRENCİLİ DERSLİK

İl Milli Eğitim Müdürü tarafından yapılan sunumda Altındağ İlçesi sınırlarında bulunan ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki okulların mevcut öğrenci ve derslik sayıları hakkında bilgi verildi.

Hedeflerinin Altındağ’daki tüm okullarda tekli eğitime geçilecek fiziki altyapıyı hazır hale getirmek olduğunu söyleyen Ankara Valisi Ercan Topaca, bu konuda kuvvetli bir destek veren Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’ye teşekkür etti. Gerçekleştirilen toplantıda Altındağ’ın tamamına yeni okullar yapılması kararlaştırıldı. Derslik başına düşen öğrenci sayısının 25’i geçmeyecek şekilde planlama yapmaya gayret ettiklerini vurgulayan Ankara Valisi Ercan Topaca, Altındağ Belediyesi’nin yürüttüğü kentsel dönüşüm çalışmaları ile ilçede okul ihtiyacı doğduğunu belirtti.

2019 HEDEFLENDİ

2019 yılı sonuna kadar Ankara’nın tamamında tekli eğitime geçmeyi arzuladıklarını ifade eden Ercan Topaca, Altındağ’ın farklı bölgelerindeki acil olan derslik ihtiyaçlarını, Altındağ Belediyesi’nin de desteğiyle en kısa sürede giderecek tedbirleri aldıklarını söyledi.

TİRYAKİ: HER TÜRLÜ DESTEĞE HAZIRIZ

Başkan Veysel Tiryaki de, Ankara Valisi ercan Topaca’ya teşekkür ederek, Altındağ’ın okul sorununun çok kısa zamanda çözüleceğine dair inancını ifade etti. Altındağ Belediyesi’nin eğitimle ilgili her konuda hiç tereddütsüz tüm imkanlarını seferber ettiğini, bundan sonra da edeceğini belirten Tiryaki, Altındağlı çocukların daha iyi eğitim şartlarına kavuşması için ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi. yeni okullardan bazılarının Altındağ Belediyesi kaynakları ile yapılması sözünü de veren Başkan Tiryaki, yeni yapılacak tüm okullar için gerekli altyapı ve fiziki şartların sağlanacağını da aktardı.