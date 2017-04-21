Altındağ’da yol yapımına hız verildi

2005 yılından beri Altındağ’da birçok noktada yollar açan Altındağ Belediyesi, Feridun Çelik, Başpınar ve Doğantepe mahallelerinde de yeni yollar açıyor. Belediye ekipleri, Feridun Çelik Mahallesi 1695. ve 1654. Sokak ile Başpınar Mahallesi 1154, 1109/1, 1182 ve 1331. Sokaklardaki yol yapım çalışmalarını 1 ay gibi kısa bir sürede tamamladı. Özellikle yolları baştan aşağı yenilenen Başpınar Mahallesi’nde hummalı çalışmalar dikkat çekiyor. Bu bölgedeki 1050. Sokak açılmak için gün sayıyor. 700 metre uzunluğundaki sokak Altındağ’ın kent estetiğine ayak uyduruyor.

Doğantepe Mahallesi’nde de yaklaşık 200 metre uzunluğundaki 1327. Sokak ve 300 metre uzunluğundaki 1344. Sokak yenilenen yüzüyle büyük beğeni topluyor. Açılan yeni yolların en küçüğü 10, en büyüğü ise 30 metre genişliğinde oluyor. Altındağ’ın yeni yolları bölge halkı tarafından tam not alıyor.