Altındağ’ın ressamlarından resim sergisi

Aydınlıkevler Aktif Yaşam Merkezi üyelerinin yaptığı resimler, Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi Sergi Salonu’nda sergilendi. Serginin açılış kurdelesini Altındağ Belediye Başkan Yardımcısı Yunus Keleş kesti. Aydınlıkevler Aktif Yaşam Merkezi’nden 7 üye, yaptığı resimlerle profesyonel ressamlara adeta taş çıkardı. Altındağlı Beyler, yıl boyunca aldıkları resim eğitimleri sonucunda güzide eserlere imza attı. Yaklaşık 100 eserin yer aldığı Karma Resim Sergisi’nde eskiz, akrilik, tarama, yağlı boya ve sulu boya çalışmalar dikkat çekti. Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi Sergi Salonu’ndaki eserler, sanatseverlerin karşısına çıktı.

25 ESERİ 4 AYDA YAPTIM

Aydınlıkevler Aktif Yaşam Merkezi’nden 70 yaşındaki Kemal Özdem, sergide kendisine ait 25 eserin bulunduğunu ve bu eserleri 4 ay gibi bir süre zarfında yaptığını belirtti. Özdem, Altındağ Belediyesi’nin sanatsal faaliyetlere büyük önem verdiğini ifade etti.