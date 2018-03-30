Amasya’da düzenlenen Türkiye Şampiyonası’nda Altındağ rüzgârı esti. 55 kulüpten 230 sporcunun katıldığı turnuvaya Altındağ’ın sessiz şampiyonları damga vurdu. Turnuvaya 17 sporcuyla katılan Altındağ Belediyesi İşitme Engelliler Güreş Takımı, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Altındağlı güreşçiler, daha önce takım halinde kazandıkları yıldız ve genç kategorilerindeki şampiyonluklardan sonra bu sefer de yine takım halinde büyüklerde birinci oldu. Turnuva öncesindeki talihsizlik sessiz şampiyonları, yıldıramadı.

BÜYÜK GURUR YAŞADIM

Takımın en önemli güreşçilerinden biri olan Celal Koçak’ın şampiyona öncesi kolunun kırılmasına rağmen özveriyle mücadele eden işitme engelli sporcular, Altındağ’ın gururu oldu. Bu başarı sonrasında 8 Altındağlı güreşçi, Rusya’da düzenlenecek Dünya Şampiyonası için Milli Takım Kampı’na davet edildi. Milli Takım Kampı’na çağrılan Altındağlı güreşçilerden Kadir Mert Türkmen, ailesinin ve kendisinin büyük gurur yaşadığını söyledi. Turnuvada çok zorlu rakiplerle karşılaştıklarına dikkat çeken başarılı sporcu, Altındağ için mücadele ettiklerini vurguladı.