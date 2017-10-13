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Altındağlı çocuklar bilimle iç içe

Altındağ Belediyesi tarafından yaşları 10 ile 18 arasında değişen 200 genç, TÜBİTAK tarafından desteklenen Çocuk Bilim Şenliği’ne götürüldü.

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Altındağ Belediyesi, gençleri bilimle bir araya getirmeye devam ediyor. 8 gençlik merkezinden 200 çocuk, TÜBİTAK tarafından desteklenen Ankara Üniversitesi bünyesindeki Çocuk Bilim Şenliği’ni gezdi. Gençler, şenlikte birbirinden farklı stantları ziyaret ederek uzman eğitilmenler tarafından bilgilendirildi. Kurulan alanda oyunlarda oynayan çocuklar keyifli bir gün geçirdi.

Altındağ Belediyesi Feridun Çelik Gençlik Merkezi öğrencilerinden Tunahan Güngör, “Gençlik merkezinde birbirinden farklı birçok kursa yazıldım ve dersler aldım. Burada aldığım derslerden sonra okuldaki notlarım da yükseldi. Gençlik merkezinde yeni arkadaşlar da edindim. Bizlere bu imkânı verdiği için Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’ye çok teşekkür ederim» dedi. Karacaören Gençlik Merkezi’nden Asiye Şevval Karasoy ise, “Gençlik merkezleri sayesinde bugün buraya geldim. Burada birbirinden farklı bilimsel stantları gezdim ve yeni şeyler öğrendim. Burası beni çok etkiledi” diye konuştu.   

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