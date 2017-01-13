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Altındağlı kadınlar beyaz bastonla yürüdü

Duyarlı davranışlarına bir yenisini daha ekleyen Altındağlı kadınlar, görme engellileri unutmadı.

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Karacaören Kadın Eğitim Kültür Merkezi üyeleri, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası’nda önemli bir etkinliğe imza attı. Düzenledikleri programla farkındalık yaratan Altındağlı kadınlar, görme engelli bireylere destek verdi. Görme engellilerin yaşamına ortak olma amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, beyaz bastonla gözleri kapalı bir şekilde engelli platformunda yürüyen merkez üyelerinden Yurdagül Karabulut, duygularını dile getirdi. Program, görme engellilerin eğitim hayatında çektiği sıkıntıları konu alan kısa filmle devam etti. 

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