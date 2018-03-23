Altınköy’de baharın keyfini yaşayacaklar

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’nin dev projesi Altınköy, Hamamönü’nün ardından Ankara’nın turizm açısından en önemli merkezleri arasında yer almaya başladı. Bugüne kadar yerli ve yabancı 502 bin 962 ziyaretçi ağırlayan Altınköy, zanaatkarları, sanatsal faaliyetleri, içinde barındırdığı etnografya müzeleri ve çeşitli etkinlikleri ile adeta Türkiye’nin gözbebeği oldu. Hasat Festivali, Bağ Bozumu Şenliği gibi ulusal boyutta düzenlediği etkinliklerin yanı sıra doğal ortamdan uzak kalmış kentlileri tekrar toprakla ve gelenekle buluşturan Altınköy, yumurtasından tereyağına, pekmezinden kuru meyvelerine, taş fırınında pişen doğal ekmeğine kadar geleneksel tatlarıyla ziyaretçilerini bekliyor.

100 YIL ÖNCESİ EVLER

Altınköy’ün geleneksel kültürle harmanlanmış, doğal güzellikleri ve 100 yıl öncesinin ağaç evleri ile Türkiye’nin tek köy açık hava müzesi olduğuna belirten Belediye Başkanı Tiryaki, “Ankara’nın merkezinde, erken gelen bahar ayının güzelliklerini yaşadığımız bugünlerde gizli bir vaha olan Altınköy’e herkesi davet ediyorum. Başkentliler ve Ankara’ya gelen turistler çiçek açmış ağaçların arasında güneşin keyfini çıkarsınlar istiyoruz” dedi.

Altınköy’ün Türkiye’de ilk ve tek olduğunu belirten Başkan Veysel Tiryaki şunları söyledi: “Meydanı, ilkokulu, kahvehanesi, müzeleri, camisi, çantı evleri, yel ve su değirmeni, kültürel ve sanatsal aktiviteleri ile ziyaretçilerini 100 yıl öncesine taşıyan Altınköy kış aylarında kapalıydı. Baharla birlikte yeniden kapılarını açtı. Kış ayları boyunca yenilenen ve tadilattan geçen Altınköy 2018 sezonunda da ebeveynlerin çocukları ile birlikte hoşça vakit geçirebilecekleri, kapalı mekanlardan çıkıp neşe içinde nefes alabilecekleri yer olacak. Çocuklarımız toprağa dokunacak, doğal ortamlarında hayvanlarla tanışacak. Tüm bu güzellikler doğal ortamında yine Ankara’nın merkezinde yaşanacak. Tüm Ankaralıları Türkiye’nin ilk ve tek açık hava köy müzesine baharın güzelliklerini yaşamak için davet ediyorum.”