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Altınköy’de sezon bugün kapanıyor

Türkiye'nin ilk ve tek açık hava köy müzesi Altınköy, Ankara’da mevsim koşullarının olumsuzlaşması nedeniyle bahar ayına kadar kapılarını ziyarete kapatıyor.

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Altınköy Açık Hava Müzesi, bugün itibariyle mevsim koşulları düzelene kadar ziyarete kapalı olacak. Dünyanın pek çok ülkesinde benzerleri bulunan açık hava köy müzelerinin tamamının kış mevsiminin gelmesiyle birlikte kapandığını ve mevsim koşulları normale dönünce yeniden açıldığını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Altınköy’de de aynı uygulamayı gerçekleştireceklerini söyledi. 

 

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