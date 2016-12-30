Altunbilekler ‘İyi Kartı’ müşteriyle buluşturdu

Aynı gün, Ankara Wyndham Hotel’de düzenlediği lansman ile iyi Kart’ı iş ortaklarına tanıttı. lansmana, Altunbilekler Yönetim Kurulu, icra Kurulu üyeleri ve yöneticileri ile birlikte Türkiye’nin seçkin markalarının 250 yöneticisi de katıldı. Altunbilekler Pazarlama Müdürü M. Güven inanç, 2017 yılı sonu itibariyle mevcut müşterilerinin yüzde 50’sini iyi Kart ile buluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Satış ve Operasyon Direktörü Mehmet Ali Oğuz ize, “Kişiselleştirilmiş kampanyalar ve ürünler sunacak olan iyi Kart projesi, sadakat kart anlayışına yepyeni bir soluk getirecek” dedi. Satın Alma ve Pazarlama Direktörü Ahmet Mayuk, Altunbilekler müşterilerinin yanında paro bünyesindeki 19 markaya üye olan Ankara’daki 800 bine yakın paro kartlı müşterilere de fırsatlar sunma amacıyla kampanyalar geliştirdiklerini anlattı.