Alves Kablo’dan millileşme atağı
ALVES Kablo, ithal edilen bakırı Ankara’da kuracağı fabrikayla geri dönüşüm yoluyla tekrar kazanarak, Türkiye’nin ithalat açığını kapatmayı hedefliyor.
İç pazardan geri dönüşüm bakırını alıp saf bakır haline dönüştürerek, cari açık sorununa katkı sağlamayı istediklerini dile getiren Alves Kablo Kurucusu Hikmet Alabıcak, “Bu aynı zamanda millileşme ve geri dönüşüm politikasıdır” dedi.
PLASTİK, ALÜMİNYUM GERİ DÖNÜŞECEK
Ankara’da kuracakları fabrikada 100’e yakın kişiye istihdam sağlanacağını kaydeden Alabıcak, Türkiye’nin aylık bakır ihtiyacının 100 bin ton olduğunu ve ülkede bunun sadece 15 bin tonunun çıkarıldığını söyledi. Alves Kablo’nun en büyük hedefinin ithal edeceği bakırı geri dönüşüm tesisiyle fabrikasında üretmek olduğunu dile getiren Alabıcak, şöyle konuştu: “Firmamız, Ankara’da kurulacak fabrikayla aylık 400 ton bakır, yaklaşık 250 ton da alüminyum işlemeyi hedefliyor. Firma olarak, ülke ekonomisine katkı sağlayacak her türlü işin içinde olacağız.”
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