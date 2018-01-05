Alves Kablo’dan millileşme atağı

İç pazardan geri dönüşüm bakırını alıp saf bakır haline dönüştürerek, cari açık sorununa katkı sağlamayı istediklerini dile getiren Alves Kablo Kurucusu Hikmet Alabıcak, “Bu aynı zamanda millileşme ve geri dönüşüm politikasıdır” dedi.

PLASTİK, ALÜMİNYUM GERİ DÖNÜŞECEK

Ankara’da kuracakları fabrikada 100’e yakın kişiye istihdam sağlanacağını kaydeden Alabıcak, Türkiye’nin aylık bakır ihtiyacının 100 bin ton olduğunu ve ülkede bunun sadece 15 bin tonunun çıkarıldığını söyledi. Alves Kablo’nun en büyük hedefinin ithal edeceği bakırı geri dönüşüm tesisiyle fabrikasında üretmek olduğunu dile getiren Alabıcak, şöyle konuştu: “Firmamız, Ankara’da kurulacak fabrikayla aylık 400 ton bakır, yaklaşık 250 ton da alüminyum işlemeyi hedefliyor. Firma olarak, ülke ekonomisine katkı sağlayacak her türlü işin içinde olacağız.”