Ametist Park’ta ön talep alınıyor

Projeyi hayata geçiren ICK Yapı’nın Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kuru, “Onlarca projede, binlerce konut ve iş yerinin yükseldiği bu bölgenin amiral gemisi olan projemizin, yola cephe olan 230 metrelik kısmında inşa edilen Ametist Park İş ve Yaşam Merkezi, şimdiden en değerli ticari alan olarak gösteriliyor. Çünkü Başkent yaşamı, önümüzdeki yıldan itibaren artık burada akacak. İhtiyaca karşılık veren modern ve ferah mimarideki Ametist Park projemize çok seçkin, nitelikli markaları dizayn edeceğiz” diye konuştu.