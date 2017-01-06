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Anadolu Bacıları pancar pekmezi ile tezgahlarda

Polatlılı girişimci kadınların oluşturduğu Anadolu Bacıları Kadın Kooperatifi ilk ürününü verdi.

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Ankara Kalkınma Ajansı destekleriyle Polatlı Ticaret Odası’nın yürüttüğü “Pancar Ile Ilgili Tarımsal Üretime Dayalı Ürün Geliştirme” projesi kapsamında Polatlılı girişimci kadınlar tarafından oluşturulan “Anadolu Bacıları Kadın Kooperatifi” ilk ürünü olan Pancar Pekmezi’nin tanıtımını yapacak. 14 kadının girişimleri sonucunda kurulan olan kooperatifin ismini Selçuklular döneminde ilk kadın örgütlenmesi olan Bacıyan-i Rum’u kuran Fatma Bacı’nın Polatlı’nın Bacı Köyü’nde bulunan türbesinden esinlendiği ifade edildi. Proje aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesi olarak katma değer yaratacak bir ürünün üretiminin ve satışının yapılmasının dışında kadınlara istihdam sağlamayı hedefliyor. Pancar pekmezi ile üretimine başlayan kooperatifin, Polatlı’yı temsil edecek ve marka değeri taşıyan ürünler oluşturacağı kaydedildi. “PanPek” ismiyle üretilen pekmezin tanıtımına ve satışına başlanacağı dile getirildi. Satışların sadece Polatlı ile sınırlı kalmayarak tüm ülkede tanınması için tanıtımının süpermarketlerle, ünlü isimlerle ve kadın kooperatifi aracılığıyla sağlanacağı belirtildi.

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