Anadolu mutfağı Etimesgut’ta yaşıyor
Etimesgut Belediyesi Sürekli Eğitim ve Uygulama Merkezi (etiSEM) Kent Konseyi Aşçılık Atölyesi kursiyerleri, unutulmaya yüz tutmuş Anadolu yemeklerini yeniden sofralara kazandırıyor.
Geleceğin aşçılarını yetiştiren eğitmen Asuman Kerkez, kursiyerlerle birlikte kolları sıvadı, mutfağa girdi ve geleneksel lezzetleri yeniden pişirdi. Kursiyerler, kendi yörelerine ait yemek tariflerini annelerinden, ninelerinden öğrendiler. Daha sonra aşçılık atölyesinde hünerlerini sergilediler. Eğitmen Asuman Kerkez, unutulmaya yüz tutmuş yemekleri tekrar hatırlatmak istediklerini belirterek, “Gerçekten çok zengin bir mutfağımız var. Kursiyerlerimizin büyüklerinden öğrendikleri yemek tarifleriyle burada çok güzel yemekler pişirdik. Zengin mutfağımızı tanıtmaya gayret ettik” dedi.
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