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Anadolu OSB burs desteğini artıracak

Anadolu Organize Sanayi Bölgesi (Anadolu OSB) Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay, OSB'nin burs desteği verdiği Polatlı Meslek Lisesini ziyaret etti.

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Tuncay, burs verdikleri öğrencilerin, mesleki eğitim alan arkadaşlarına öncülük ettiklerini belirterek, "Öğrencilerin başarılarının devamlılığı halinde eğitime destek burslarını iki katına çıkaracağız. Aynı zamanda burs alan öğrencilere staj yapma ve uygulamalı eğitim imkanı da sunacağız. Öğrencilerin staj sürecinde işletmelerden memnun kalmaları halinde doğrudan istihdamlarının sağlanmasına öncülük edeceğiz" dedi.  

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