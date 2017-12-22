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ANGİAD istihdam için seferberlik çağrısı yaptı

Ankara Genç İşadamları Derneği (ANGİAD) Başkan Vekili Fatih Tanrıkulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı istihdam seferberliğine ANGİAD olarak her alanda destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

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Beypiliç olarak da önümüzdeki 2 yıl içinde 500 kişilik ilave istihdam yapacaklarını belirten Tanrıkulu, “İstihdam artışının daha fazla üretim daha fazla katma değer ve daha fazla büyüme olduğunu biliyoruz. ANGİAD olarak tüm üyelerimizle istihdam seferliği içinde yer alacağız” diye konuştu. Artı 2 istihdamı sadece 2 kişi olarak görmenin yanlış olduğunu söyleyen Tanrıkulu, 2 kişinin ailesi ve çevresine destek olacağı gibi sosyal ve ekonomik hayatın da canlanmasına katkı sağlayacağının unutulmaması gerektiğini ifade etti. 

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