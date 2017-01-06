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ANGİAD’dan özel sektöre istihdam yaratalım çağrısı

ANGİAD Başkanı Emre Altındağ, “Her şeyi devletten beklemek olmaz. Özel sektör de elini taşın altına koymalı, işsizlerin istihdamı noktasında yeni projeler geliştirilerek devletin yükünü almalıdır. Bu sayede işverenin eleman bulamama sıkıntısı azalacak” dedi.

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Ankara Genç İşadamları Derneği (ANGİAD) Başkanı Emre Altındağ, beraberindeki işadamı heyetiyle birlikte ziyaret ettikleri Ankara Valisi Ercan Topaca’ya, yeni görevinin hayırlı olması dileğinde bulundu. Ziyarette dernekle ilgili bilgi veren Başkan Altındağ, 800 kişilik bir işadamı topluluğu olan ANGİAD’ın, Türkiye’nin sayılı derneklerinden biri konumunda bulunduğunu, Ankara için sosyal ve ekonomik olarak ellerinden ne geliyorsa yaptıklarını ifade etti. Vali Topaca ise Türkiye’nin 500 milyar dolar ihracat hedefine ulaşabilmesi noktasında en büyük görevin gençlere düştüğünü söyledi. Vali Topaca, “Bunu 2023’de başaracağız. Bu hedefe de gençlerimiz sayesinde ulaşacağımıza inanıyorum” dedi. 

Vali Topaca, “Gençlerin dinamizmini, yaşlıların tecrübesini kurumsallaşma ile birlikte götürebilirsek 300-400 yıllık şirketler yaratabiliriz. sizlerden her şeyden önce başarılı olmanızı bekliyorum” dedi. Ziyarette işsizlikteki artış ve işveren kesiminin eleman bulamaması konusu da gündeme geldi.  ANGİAD Başkanı Emre Altındağ, işsizlere desteğin sadece devlete bırakılmasının doğru olmadığını ifade ederek, “Her şeyi devletten beklemek olmaz. Özel sektör de elini taşın altına koymalı, işsizlerin istihdamı noktasında yeni projeler geliştirilerek devletin  yükünü almalıdır. Bu sayede işverenin eleman bulamama sıkıntısı azalacak, devletin de işsizlere ayırdığı bütçe rahatlayacaktır” diye konuştu.

 

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