ANGİAD’lı kadınlar: ‘Çocuklar koruyucu ailelere verilsin’

Yetkililer yaptıkları konuşmada, “Birincil önceliğimiz çocuklara, yuvalarda bakmak değil. Önceliğimiz eğer becerebiliyorsak kendi biyolojik ailelerine katkı sağlayıp, onlarla yaşamalarına devam ettirmek” dedi.

Ankara Genç İşadamları Derneği (ANGİAD) Kadın Platformu anlamlı bir başlıkla bir araya geldi. ANGİAD Genel Merkezi’nde yapılan toplantıya dernek üyeleri, çocuk gelişimi uzmanları katıldı. Dernek gündeminde bu kez, bakıma muhtaç çocuklara yeni bir yuva kazandırma modeli olan 'koruyucu aile' modeli işlendi. Toplantının konuşmacı konukları ise Atatürk Yuvası Müdür Yardımcıları Sinem Metin ve Birgül Çelik oldu.

ÇOCUKLARA SAHİP ÇIKALIM

ANGİAD Kadın Platformu Başkanı Elif Özge Bayır Tülemez, açılışta yaptığı konuşmada geleceğimizin teminatı çocuklarımıza sahip çıkmamız gerektiğini söyledi. Tülemez, “Biz bakıma muhtaç çocuklarımıza sahip çıkma konusunda kararlıyız. Bu konuda her türlü işbirliğine açığız. Koruyucu aile olmanın önemine bir kez daha dikkat çekmek için bugün buradayız” dedi.

Koruyucu aile olmanın öneminden ve koşullarından bahseden Atatürk Yuvası Müdür Yardımcısı Çelik; Biyolojik ailelerine veremediğimiz çocuklarımızda koruyucu aile ya da evlat edinme yöntemleriyle bir aile yanında büyütme çabamız var. Evlat edinme toplum içinde daha çok bilinen bir şey aslında. Çocuğumuzu mahkeme kararıyla nüfusuna geçirerek, yıllar boyu kendi çocukları gibi büyütmektir. Örneğin engelli çocuklar çok fazla tercih edilmiyorlar, kronik hastalığı olan çocuklar da öyle” şeklinde konuştu.