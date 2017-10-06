ANKAPARK’ta açılış hedefi: 23 Nisan

Ankara turizmine büyük ivme kazandıracak ANKAPARK’taki çalışmaları sık sık yerinde inceleyen ve yetkililerden sürekli bilgi alan Başkan Gökçek, parkta gelinen son duruma ilişkin, “1217 oyuncağın yüzde 60’ının montajı tamamlanarak, kullanıma hazır hale getirildi. Pek çok oyun çadırı ve eğlence grubumuz da tamamlandı. 1 milyon 200 bin metrekare alanda, 2 milyonun üzerinde ağaç ve çalı grubu diktik. Alanın dört bir köşesinde yoğun tempoyla çalışmalarımız sürüyor” dedi.

OYUNCAKLARIN % 60’I YERLEŞTİRİLDİ

Parkın kimliğiyle bütünleşen ve simgesi haline gelen giriş kapısı tamamlanarak kullanıma hazır hale getirildi. Bu kapı; Türkiye’nin 13 farklı şehrindeki Selçuklu mimarisinin en seçkin örneklerini taşıyan, tam bir Türkiye mozaiği olarak imal edildi. Tema park alanına 23 bin ağaç, 2 milyon 150 bin çalı dikildi. 110 bin m2lik, üzerinde çeşitli eğlence ünitelerinin (kumandalı su botları) yer aldığı havuz ile içinde 120 metre yüksekliğe su ulaştıran, su-lazer-müzik şovunun görsel bir şölenle yapılacağı fıskiye tamamlandı. 900 metre ray uzunluğu olan 10 burgulu 35 metre yüksekliğe çıkan roller coaster, dünyadaki emsalleri arasında ‘en’ler arasında yer alıyor. Türkiye’de ilk, dünyada da sayılı örnekler arasında gösterilecek olan labirent bahçe, toplam 3 bin 200 metrekarelik bir alanı kapsıyor. Labirent bahçe yapımında, toplam 7 bin mavi arizona servisi kullanıldı. Açık alanda yer alacak 250 oyuncak, bölge bölge ayrıldı. Bu bölgelerden, içindeki 19 oyun grubunun tema ve peyzaj çalışmaları tamamlandı. 8 oyun grubunun temalandırma çalışmalarında ise son aşamaya gelindi.