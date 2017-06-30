Ankara ‘babayiğit’e hazır

ATO Başkanı Gürsel Baran, yerli otomobilin sağlıklı bir şekilde üretimi için görev paylaşımı yapılabileceğini ve bu paylaşımda Ankara’nın önemli rol oynayabileceğini ifade etti.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Başkent’in yerli otomobilin araştırma-geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarıyla yedek parça ihtiyacını karşılayacak yeterlilikte olduğunu belirterek, “Ankara, yerli otomobili üretecek ‘babayiğit’e, Ar-Ge çalışmaları yapacak, beyin ve yedek parçayı üretecek tedarikçi olmaya hazır” dedi. Baran, yerli otomobil üretimi için görev paylaşımı yapılabileceğini ve bu paylaşımda Ankara’nın önemli rol oynayabileceğini bildirdi.

Türkiye’nin büyümesini sürdürmesi ve iş gücüne istihdam sağlayabilmesi için üretim ekonomisine geçmesi gerektiğinin altını çizen Baran, yerli otomobilin ekonomideki dönüşümün simgesi haline geleceğini kaydetti. Baran, yerli otomobilin üretiminin Ar-Ge gücüyle doğrudan ilişkili olduğuna dikkati çekerek, “Yerli otomobilde başarılı olabilmek için üretim merkezinin yol, iklim ve coğrafya koşulları dikkatle ele alınmalıdır. Üretim merkezleri birden çok bölgeye yayılarak hem risk hem de fayda paylaşılabilir” değerlendirmesinde bulundu. Ankara’da, yerli otomobil için Ar-Ge çalışmaları yapılabilecek kapasitenin bulunduğunu aktaran Baran, OSTİM Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSTİM OSB) ihtiyaç duyulan yedek parçayı rahatlıkla üretebileceğini bildirdi.

OSTİM HAZIR

Baran, şunları kaydetti: “Ankara, yerli otomobili üretecek ‘babayiğit’e, Ar-Ge çalışmaları yapacak, beyin ve yedek parçayı üretecek tedarikçi olmaya hazır. Ankara her ikisi için de biçilmiş kaftandır. Üniversiteleri, 8 teknoparkı, 11 OSB’si, 29 Ar-Ge merkeziyle yerli otomobilin tüm Ar-Ge faaliyetlerini yürütebilir. OSTİM OSB’deki 5 bini aşkın işletmemiz sadece Ankara’ya değil, tüm ülkeye hatta Ortadoğu’ya rüştünü ispatlamış durumdadır. Yerli uçağa malzeme üreten göz bebeğimiz OSTİM’imiz yerli otomobilin ihtiyacı olan yedek parçaları elbette üretir.”