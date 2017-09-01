Ankara ‘Bir Gün’ ile kaybediyor

Ancak, Ankara’ya birçok ülkeden direkt uçuş olmaması bize ‘bir gün’ kaybettiriyor. Serum ve insan kanının bir gün geç gelmesi işimizi zorlaştırıyor. Bu sorun farklı sektörlerdeki birçok şirketin merkezini İstanbul’a taşımasına neden oluyor” dedi.

Ankara’da birçok testin yüksek başarıyla yapıldığını anlatan Kütükoğlu, “Sağlık alanında ülkemizde ciddi yatırımlar var. Laboratuvar alanında da çok çeşitli ve başarılı testler yapıyoruz. Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Balkanların en güçlü laboratuvarı olarak Ankara’da hizmet veriyoruz. Amacımız, Ankara’yı sağlık testlerinin merkezi yapmak” ifadelerini kullandı.

KARGO SORUNU DA YAŞANIYOR

Kargo maliyetlerinin yüksekliğine de vurgu yapan Kütükoğlu, “Kargo önce İstanbul’a sonra Ankara’ya geliyor. Bu da kargo maliyetlerini artırıyor. Türkiye’nin en önemli markalarından olan THY, kargo konusunda sağlık sektörüne avantaj sağlayabilir. Bu durum yatırımların önünü açar. Aksi halde, Ankara’daki şirketler yavaş yavaş merkezlerini İstanbul’a taşıyacaktır” diye konuştu.