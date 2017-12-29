Ankara dünya başkenti olacak

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Gençlik Parkı Tiyatro Salonu’nda düzenlenen resepsiyonda yaptığı konuşmada, 98 yıldan bu yana Ankara’da yapılan hizmetlerde emeği geçenlere teşekkür etti. Tuna, Ankara’nın başkent olduktan sonra bir dünya başkenti olma noktasına geldiğini söyledi. Ankara’yı, daha ileri noktalara götürmek için hep birlikte ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirten Başkan Tuna, “Demokrasinin savunulması noktasında Kurtuluş Savaşı gibi 15 Temmuz’da yine Ankara üzerine düşeni fazlasıyla yaptı.15 Temmuz gecesi Ankaralı dik durdu, ülkesine sahip çıktı. İnşallah bundan sonra da hepimiz ülkemizi gelecek nesillere emanet etmek için her türlü gayreti göstereceğiz” diye konuştu.

Eski TBMM Başkanı ve Ankara Milletvekili Cemil Çiçek ile bazı milletvekillerinin de katıldığı resepsiyonda, Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası ile FOMGED Halk Oyunları Topluluğu sahne aldı.