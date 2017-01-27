Ankara her aksta büyüyor

Benevre Beytepe Yönetim Kurulu Başkanı Memduh Türkoğlu, nitelikli konut anlamındaki çalışmaların Başkent'te devam edeceğini söyleyerek “Ankara hemen hemen her yöne doğru büyüyor” dedi.

Benevre Beytepe Yönetim Kurulu Başkanı Memduh Türkoğlu, Ankara'nın nitelikli konut anlamında değerlendiğini belirtti. Ankara emlak piyasasının nüfus ile doğru orantılı olarak büyümeye devam ettiğini ve bu gelişmenin de hem doğu-batı aksında hem de kuzey güney aksında hız kesmeden gelişme kaydedeceğini anlatan Türkoğlu sözlerine şöyle devam etti: “Eskişehir yolu, Çukurambar, Bilkent, Beysukent, Ümitköy, Çayyolu ve Yaşamkent gibi yerleşim bölgelerinin çevresinde hızlı bir şekilde gelişen yaşam alanları oluşturuluyor.”

ESKİŞEHİR YOLU TERCİH EDİLİYOR

Memduh Türkoğlu, Eskişehir Yolu'nun gelişimine hız kesmeden devam edeceğini anlatarak, “Eskişehir Yolu'nun, kentin güneybatı aksı üzerinde yer alan kamu kuruluşları, üniversiteler ve yeni uydu kent projeleri çevresinde yükselmesi sebebiyle öğretim görevlileri ve kamu çalışanlarının tercih ettiği prestijli bir bölge haline geldiğini söyleyebilirim. Ankara'nın hemen her yöne doğru büyüme içerisinde bulunduğunun gözlendiğini, bu doğrultuda önümüzdeki yıllarda doğu aksının kentsel dönüşüm projeleriyle çehresinin değişeceği, batı ve kuzeybatı aksının gelişimini devam ettireceği, güneybatı aksının şehrin odak noktası haline geleceği ve güney aksının ise nitelikli konumunu güçlendirerek sürdüreceğini düşünüyorum” dedi.