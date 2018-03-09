Ankara ihracatı zirve yapmalı

Ankara’nın savunma ve havacılık sanayi ile otomotiv endüstrisindeki başarısı, ihracat rakamlarına da yansıdı. Türkiye İhracatçılar Meclisi Şubat ayı verilerine göre Ankara, ihracat rakamını 2017 yılının aynı ayına kıyasla yüzde 25.3 oranında artırdı.5.3 milyar dolar ihracat rakamıyla İstanbul zirvede yer alırken, Ankara 598 milyon dolarla 5. sıraya yerleşti. Geçen yılın aynı ayında Başkent’in ihracat rakamı 477 milyon dolar olmuştu. 2017-2018 yılı Şubat ayı ihracat rakamı artışına göre Ankara, en çok ihracat yapan 10 il arasında en yüksek artışı kaydetti. Ankara, 2017 yılında 6.6 milyar dolar ihracat rakamına ulaşmıştı. Geçen yılın ilk ayında 449 milyon dolar ihracat yapan ve en fazla ihracat yapan iller listesinde 7. sırada yer alan Başkent, 2018 yılının ilk ayında ise 525 milyon dolarlık rakama imza atmıştı. Konuya dair açıklamalarda bulunan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Ankara Başkanı ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) İlhan Erdal, “2017 yılında Ankara ihracatta 5. sıradan 6. sıraya gerilemiş, yerine Gaziantep gelmişti. Bu konuyu sürekli dile getirmiştik. Ankara’nın hak ettiği yerde olması gerektiğini söylemiştik. Yüzde 25’lik artış tabi ki sevindirdi; ama yeterli değil” dedi.

HAB PROJESİ ÇOK ÖNEMLİ

Yüzde 25’lik artışın sevindirici olduğunu belirten Erdal, “Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (HAB) Projesi’nin çok önemli olduğunu belirten Erdal, sözlerine şöyle devam etti: “Ekonomiye ciddi katkı sağlayacak, istihdamı artıracak bu projenin bir an önce bitirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuyu da sıkça gündeme getiriyoruz. Ankara yüksek teknolojili ve katma değerli üretimin merkezi halinde, projeyle birlikte daha da gelişecek. Havacılık ve savunma sanayi sektörünün kilo başına en fazla ihracat sağlayan sektör. MÜSİAD Ankara olarak, Ankara’nın hak ettiği yere gelmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

Türkiye İhracatçılar Meclisi Şubat ayı verilerine dair açıklamalarda bulunan MÜSİAD Ankara Başkanı İlhan Erdal, Başkent’ten yapılan ihracatın yeterli olmadığını ve daha yukarılara taşınması gerektiğini söyledi.