Ankara kültürü Divan Gecesi’nde yaşatıldı

Seymenlerin katılımıyla Ankara kültürünün yaşatıldığı Divan Gecesi etkinliğinde, Atatürk’ü karşılayan Seymen başlarından Kahramankazan Güvenç Köyü›nden İbrahim Çavuş da unutulmadı.

Gerçekleştirdiği etkinlik ve programlarla önemli katkılar sunan Kahramankazan Belediyesi, Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 98. yıl dönümünü anlamlı bir etkinlikle kutladı. Ata’nın Ankara’ya gelişi ve Güvençli İbrahim Çavuş Anısı’na Ankara Divan Gecesi Aile Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirildi.

SEYMENLERDEN GÖSTERİ

Ankara Seymen Ocağı Derneği üyesi Seymenler tarafından sergilenen Ankara kültürüne özgü oyunlar izleyenlerden büyük alkış aldı. Seymen Ocağı Derneği Başkanı Necmettin Palacı’nın Ankara kültürü ve Seymen geleneğine ilişkin bilgiler verdiği etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu. Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasında ve Ankara’nın başkent olmasında Ankaralıların ve Seymenlerin önemli bir yeri olduğunu söyledi.