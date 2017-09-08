‘Ankara Marka Şehir için her şeye sahip’

Karamercan, “Ankara yemeğiyle, yetiştirilen ürünleri ve hayvanlarıyla, Başkent ve metropol olmasıyla, en önemlisi de bir tarihe ev sahipliği yapmasıyla marka bir kent olabilecek bir potansiyele sahip. Elimizde çok zengin bir malzeme var. Bu kentte yaşayan bizlerin el ele vererek bu potansiyeli harekete geçirmemiz lazım” dedi. EMSİAD Başkanı Deniz Karamercan, Ankara’nın markalaşması ve Ankara’nın marka şehir olması yönünde harekete geçeceklerini kaydetti. Deniz Karamercan, dünyada markalaşmış birçok şehrin kentin birçok özelliği profesyonelce kullanabildiğini; ancak Ankara için bu yönde henüz bir markalaşma ve tanıtım konusunda profesyonel bir çalışma yapılmadığını belirtti.

YATIRIMCI MARKA DEĞERİNE BAKAR

Deniz Karamercan, İngiltere’nin Londra kentinin otobüs ve telefon kulübelerini kullanması, İtalya’nın Roma kentinin tarihi mekanları ön plana çıkarması gibi Ankara’da da belli unsurlar kullanılarak bir marka şehir yaratabileceğinin altını çizdi. Marka yaratılabilecek birçok unsura sahip bir kentte yaşadıklarını da vurgulayan Deniz Karamercan, şunları söyledi: “Biz EMSİAD olarak bu çalışma için elimizden gelen tüm desteği vereceğiz. Kentin sahipleri olarak biz bir adım atmalıyız. Yapılacak çalışmalar desteklenmeli ve daha profesyonel hale getirilmelidir. Teknolojinin hayatımızda iyice yer almasıyla birlikte tanıtım ve markalaşmanın da daha profesyonel olması bir gereklilik halini almıştır. Markalaşmanın önemi artırmakta ve profesyonel olarak yapılması gerçeğini ortaya çıkarmaktadır.”

Markalaşmanın sadece turist gelmesi açısından düşünülmemesi gerektiğine değinen Deniz Karamercan, yatırım konusunda da etkili olacağını söyledi. Deniz Karamercan, “Sadece işadamları ve derneklerin değil, kentte yaşayan insanlarında bu markalaşmaya katkısı olmalıdır. Kenti sahiplenmek, değerlerini korumak ve yaymak da markalaşmada önemli olduğu için kentte yaşayanlarında markalaşmada etkisi büyüktür” dedi.