Ankara otelleri yaz sezonundan ümitli
Yaz mevsiminin yüzünü göstermeye başladığı şu günlerde Başkent turizminde de hareketlenme başladı.
Geçtiğimiz yıllarda çeşitli türbülanslardan geçen turizm sektörünün 2017 yaz sezonundan beklentisi büyük. Başkent otelleri de bu kapsamda sezon hazırlıklarını tamamladı. Yaklaşık 26 yıldır kalitesinden ödün vermeden hizmetine devam eden Best Western Otel 2000 Maltepe Genel Müdürü Garip Uysal, zor geçen 2016 yılının ardından 2017 yılının 2. Yarısından umutlu olduklarını açıkladı. 2017’nin ciddi bir şekilde toparlanma yılı olacağına inandıklarını dile getiren Uysal,” Bu yıl geçtiğimiz yıla oranla turist sayısında ciddi bir artış bekliyoruz. Özellikle başkentimizin kongre ve sağlık turizmi açısından önemini düşündüğümüzde sektörde yaşanacak olumlu gelişmeler bizi umutlandırıyor. Bizler de Maltepe 2000 Otel olarak tüm hazırlıklarımızı tamamladık” dedi.
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