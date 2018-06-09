Ankara sokakları bekçilere emanet

Ankara'da Özel Harekat Şube Müdürlüğü tarafından eğitilen 700 çarşı ve mahalle bekçisi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katıldığı törenle yemin etti. Yenimahalle Hasan Doğan Stadı’nda düzenlenen törende konuşan Bakan Soylu, “Yapacağınız iş alelade bir iş değildir. Başkaları uyurken siz uyanık olacaksınız. Ailemiz, malımız, canımız, namusumuz sizlere emanet. Vatandaşımızın huzurlu uyuması sizlerin sorumluluğundadır” dedi. Soylu, “Cumhurbaşkanı’mız bana bizzat ‘ben yatarken sokakta bekçi düdüğünü duymak istiyorum. Vatandaşımız evde yatarken, sokakta birisinin onu beklediğini, huzurunun emin ellerde olduğunu duymasını istiyorum’ dedi. Bunu talimat olarak kabul ettik ve çalışmalara başladık. Eskiden beri var olan kolluk gücümüzün kapasitesini arttırıp yeniden işlevlik kazandırıyoruz” ifadelerini kullandı.

2016’dan itibaren 8 bin 182 çarşı ve mahalle bekçisinin göreve başladığını belirten Bakan Soylu, “Bugün de 700 arkadaşımız Ankara’da görev yapmak üzere yemin ederek göreve başlayacak. Halen 567 arkadaşımızın da evrak, sağlık raporu gibi işlemleri devam ediyor. Şimdi tüm Türkiye’de 7 bin kişilik bir alım daha yapıyoruz, ilanlara çıktık, cuma günü başvuruları başlıyor. İnşallah oradan da Ankara’ya biraz daha bekçi vereceğiz. 10 bin kişilik yeni bir bekçi kadrosu daha alınacak” diye konuştu.

HER EVİN EVLADISINIZ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bekçilere “Artık siz bulunduğunuz mahalledeki her evin bir evladısınız. Siz o eski mahalle kültürümüzün, o büyük ailelerin yeniden oluşmasına, insanların rahatça birbirleriyle huzur içinde o mahallelerde yaşamasına vesile olacaksınız” diye seslendi. Ankara Valisi Ercan Topaca ise çarşı ve mahalle bekçilerinin gecenin karanlığında sokaklarda güvenin sembolü olacağını söyledi. Bekçinin düdüğünü duyan, görüntüsünü gören vatandaşın kendini daha emniyetli hissedeceğini belirten Topaca, bekçilerin vatandaşlara güven, suç işleyenlere korku salacağını dile getirdi. Çarşı ve mahalle bekçileri, yemin töreninin bitmesi ile sahaya inen aileleriyle sevinçlerini paylaştı. Aileleriyle kucaklaşıp fotoğraf çektiren bekçiler, Ankara›nın huzuru için yılmadan çalışacaklarını söyledi.