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Ankara termal turizminde 1 numara olacak

Ankara'da termal turizm yatırımı yapan işletmeciler gelecekten umutlu.

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Midas Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özlü, Ankara’da termal turizminin her geçen gün daha çok geliştiğini kaydetti. Özlü, “Başkentliler ellerinin altındaki hazineyi yeni keşfediyor. Gerekli tanıtım ve alt yapı eksiklikleri giderildiğinde Ankara termal tarizimin de Türkiye’nin 1 numarası olacak” dedi.  Ankara birçok turizm kolunda olduğu gibi termal kaynaklar açısından da son derece zengin bir coğrafyaya sahip olduğunu belirten Midas Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özlü, bu konudaki bilimsel çalışmalara vurgu yaptı. 

SERVETİ KEŞFETTİK 

Özlü şu bilgileri verdi: “Ankara’daki termal otellerimiz dinlenme amaçlı konaklamanın yanı sıra tedavi amaçlı olarak da yoğun bir talep görüyor. Her yaş grubundan insana ve pek çok hastalığa yönelik alternatif tedavi hizmetleri bu tesislerimizde başarıyla uygulanıyor. Bu durum Türkiye’nin hatta dünyanın birçok bölgesinden tedavi olmak isteyen insanları da bölgemize çekiyor. Sağlık turizmi Başkentimizin can damarlarından biridir. Şuan sahip olduğumuz termal tesislerimizin sunduğu hizmetler ve kapasiteleri her türlü ihtiyaca cevap verebilecek nitelikte. Ankara termal suyu zenginliğine hep sahipti. Fakat eskiden tesis sayısı bu kadar fazla değildi ve otellerin kapasiteleri de günümüzdeki kadar gelişmiş değildi”

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