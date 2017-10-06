Ankara turizmine İran atağı

İlişkilerimizi arttırırsak bu rakamları 2 ye 3 katına çıkartırız” dedi. ATİD Ulus Bölge Komisyonu Başkanı Cenk Aydoğan ve Üyeleri İran havayolları şirketi MAHAN AİR Ankara Sorumlusu Farzad Kafili’yi makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında Ankara’ya gelen yabancı turist oranı içinde İranlıların ön sıralarda olduğunu belirten Aydoğan, İnanıyorum ki iki ülke arasındaki diyaloglar geliştikçe uçuş sayılarımız da artmaya devam edecektir. İran halkı Ankara’yı kültür olarak kendine çok yakın buluyor. Kültür turizmi amaçlı seyahatlerimizdeki yoğunluk bu durumu destekliyor. Son yıllarda buna ek olarak sağlık turizmi amaçlı da çok sayıda İranlı’da Ankara’ya geliyor. Özellikle Ankara’nın termal zenginliği İran’ın yoğun ilgisini görüyor” şeklinde konuştu. Ülkeler arası diyalogları güçlendirmek adına başkentler arasında direk uçuşların önemli olduğunu vurgulayan Kafili, “İran ve Türkiye arasında uzun yıllara dayanan bir geçmiş var. Halkımız Türkiye’yi yalnızca bir turizm bölgesi olarak değil aynı zamanda iyi bir yatırım merkezi olarak görüyor. Bunun en önemli kanıtı; Türkiye’de hizmete başladığımız yıllarda haftada 2 sefer uçuş düzenlerken bugün bu rakamın Ankara için 7 sefere kadar çıkmış olmasıdır. Bugün direk uçuşlarımıza baktığımızda yalnızca Ankara, İstanbul değil, yaz sezonu açıldığı takdirde Antalya, Isparta, İzmir gibi şehirleri de görüyoruz. Yalnızca uçuşlar değil, Ankara otellerinden senelik on bin gibi bir sayıda konaklama da alıyoruz. Tüm bu verilere bakarak özetleyecek olursak; Tahran Türkiye’yi önemsiyor” dedi.