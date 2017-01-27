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Ankara’da fuar ve kongreler emin ellerde

Ankara’nın fuar ve kongre organizasyonu konusunda yaşadığı kısırdöngüyü ortadan kaldıracak önemli bir adım atıldı.

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Kuruluş çalışmaları tamamlanan Aymir Turizm Organizasyon Şirketi, ulusal ve uluslar arası organizasyonlar için çalışmalara başladı.

Turizm Organizasyon Seyahat Acentesi Şirketi’nin Kurumsal İletişim Koordinatörü Kübra Işıktan, kuruluş çalışmalarını tamamladıkları firmalarının Ankara’yı uluslar arası platforma taşıyacağına inandıklarını söyledi. Işıktan, öncelikli hedeflerinin özellikle uluslar arası organizasyonları Ankara’ya taşımak olduğunu bildirdi. ışıktan, “Tüm sektörlerde ulusal ve uluslar arası fuar ve kongrelerin organizasyonunu gerçekleştireceğiz” dedi.

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