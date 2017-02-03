Ankara’da toprak altından değerli
Gayrimenkul Yatırım Uzmanı Cem Ufuk, Ankara’da toprağa yatırım yapmanın, altına yatırımdan daha fazla gelir sağladığını söyleyerek, “Toprak, bir yılda yüzde 100’den fazla kar sağlıyor” dedi.
Ankara merkezli gayrimenkul yatırım firması Ufuk Mülk A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Cem Ufuk, Türk halkının tasarruf alışkanlığının zayıf, yatırım alışkanlığının ise ağırlıklı olarak “güvenli liman” gördükleri gayrimenkule yönelik olduğunu ifade etti. İnsanların tasarrufa genellikle 40’lı yaşlarda başladığına dikkat çeken Ufuk, “40’lı yaşlar birikim yapmak için geç sayılabilecek yaşlar. Elbette ülke koşulları, ekonomik sıkıntılar, ailelerin standart yaşamlarını idame ettirecek kadar gelire sahip olmaları tasarrufun önündeki engeller. Buna rağmen küçük de olsa tasarruf yapmak mümkün. Kişilerin iş hayatına atılır atılmaz yapacakları küçük tasarruflar, bir süre sonra kazançlı bir yatırımın kapısını aralayabiliyor. Bilhassa gayrimenkul alanında her bütçeye uygun yatırım yapmak mümkün” diye konuştu.
EN MANTIKLI YATIRIM TOPRAK
Türk halkının her dönem en fazla yatırım yaptıkları alanların gayrimenkul ve altın olduğunu anımsatan Cem Ufuk, “Yatırım uzmanlarının en fazla karşılaştığı sorulardan biri de ‘altın mı, toprak mı’ sorusudur. Biz özellikle Ankara, İstanbul gibi anakentlerde arsa yatırımının en mantıklı yatırım olduğunu söylüyoruz. Toprak yatırımı altından daha değerli. Yatırımcıların, doğru yatırım uzmanlarıyla hareket ettiklerinde, yerinde ve zamanında yapılan toprak yatırımlarıyla bir yıl içerisinde yüzde 100’ü aşan oranlarda ciddi kar elde ettikleri görülmektedir” diye konuştu.
240 ay vadeyle ev sahibi olma imkanı
Konut alımını kolaylaştırmak için Emlak Konut GYO öncülüğünde başlatılan “Güçlü Türkiye İçin Birlik Vakti” kampanyası Ankaralılar’ı da heyecanlandırdı.
Emlak Konut GYO ile YP İnşaat işbirliğinde Ankara’nın en önemli yerleşim yerlerinden Ümitköy’de hayata geçirilen Koordinat Çayyolu projesi de konut almak isteyenlere 240 aya varan vadelerle ev sahibi olma imkanı sunuyor.
Kampanya kapsamında Koordinat Çayyolu’nda ev sahibi olmak isteyenler, değişik seçeneklerle birlikte, yüzde 5 peşinatla, sunulan farklı ödeme seçeneklerinden faydalanabilecek. Dileyen 240 ay yüzde 0,79 faizle, dileyen 120 ay 0,45 faizle ev sahibi olabilirken 60 ayda konut almak isteyenler ise 0 faiz ile ev sahibi olma fırsatına sahip olacak. Kampanya 31 Mart’a kadar devam edecek.
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