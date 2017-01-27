Ankara’daki yapı sektörü firmaları dünyayla yarışıyor

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD) Başkanı M.Nezih Allıoğlu ile yönetim kurulundan oluşan bir heyet, üyelerden Hamdi Taner Özeler’in firması Modül Grup tesislerini gezdi. Konteyner, prefabrik bina, çelik konstrüksiyon, hafif çelik villa, santral kabini gibi yapıların imalatını gerçekleştiren işletmesinde dernek yönetimini ağırlayan Özeler, faaliyete başladıkları ilk günden itibaren kaliteli ve güvenli hizmet vermeyi amaç edindiklerini söyledi.

TASARLAYIP ÜRETİYOR

Değişen çağa ve ihtiyaçlara uygun geliştirdikleri ürün ve hizmetler sayesinde Modül Grup’un, bugün dünyanın birçok ülkesindeki sayısız insana ulaştığını kaydeden Hamdi Özeler, “Kendi ürünlerimizi kendimiz tasarlıyor, üretiyor ve montaj işlemini gerçekleştiriyoruz. Yarattığımız ürün yelpazesindeki çeşitlilik ile ürünler yurt içi ve yurt dışında büyük ilgi görüyor. Tedarikçilerine yaratıcı ve esnek çözümler de sunabilen Modül Grup, şehrimizin gurur duyabileceği bir işletme” diye konuştu.

Beraberindeki heyetle şirketin üretim tesislerini gezen Başkan Allıoğlu ise yapı sektöründe hizmet veren işletmelerin dünyayla yarıştığını vurguladı. Modül Grup’un da bu firmalardan biri olduğunu anımsatan Allıoğlu, “Dileğimiz, kaliteli hizmetin yanısıra üretimde fark yaratan firma sayımızın hızla artmasıdır” dedi.