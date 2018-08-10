Ankara’dan dünyaya uzanan köprü: GEMAK

GEMAK Yönetim Kurulu Başkanı Necil Büyükpamukçu, “Firmamız, bu sektörde yılların verdiği bilgi birikimi ve tecrübelerine dayanarak özel gıda proses hatları geliştirmede sektör liderliğini kendisine hedef seçmiştir” diyerek, çevreye duyarlı, az enerji tüketen, randımanı yüksek ekipmanlar üretmenin en önemli farkları olduğunu anlattı.

“Bizi rakiplerimizden ayıran bir özelliğimiz de bünyemizde bulunan AR-GE merkezimiz ve proje departmanımızdır” diyen Büyükpamukçu, sorularımızı yanıtladı.

Kendinizi tanıtabilir misiniz?

1972 yıllında Makine Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra 1979 yıllına kadar Süt Endüstrisi Kurumu (SEK) Genel Müdürlüğü’nde Makine Mühendisi olarak çalışmaya başladım. Tesisin müdür yardımcılığı görevine kadar yükseldim. 1984 yılında SEK’ten ayrıldıktan sonra Gem Gıda Endüstri Merkezi Şirketi’nde Ekrem Türker ve Hikmet Ünsal’ın yanında çalışmaya başladım. İnşaat dahil süt fabrikaları kuruyorduk. Gem Gıda’nın Şantiye Şefliği’ni ve Ankara Büro Müdürlüğü’nü yapıyordum. Dönemin şartları doğrultusunda şirket olarak makine ve ekipmanları yurt dışından veya yurt içinden temin ederek montaj ve devreye alma hizmetlerini yürütüyorduk.

KENDİ İŞİMİ KURMAMI TEŞVİK ETİLER

Daha sonra Ekrem Türker, gerçekleştirmiş olduğumuz bir görüşmede bana “Necil, sen yeterince bizde çalıştın artık kendi işini kur” diye bir öneride bulundu. Ben kendisinin bu önerisine, “Para yok pul yok, kendi işimi nasıl yaparım” diye karşılık verdim. Bunun üstüne “Yaparsın” diyerek beni cesaretlendirdi. Kendi yetiştirdiğimiz kaliteli bir iş gücümüz var. Yalnızca makine ve ekipman imal edip onun montajını yapacak bir şirket kurmamı önerdi. Ekrem Türker’in bu önerisini, “Ben bu işi yapamam” diyerek karşıladım. Bunun üzerine “Tamam o zaman, biz sana ortak olalım beraberce bir şirket kuralım. Şirketin ismi de GEMAK olsun” dedi. GEMAK şirketinde üretim yapacağımızı duyan Hikmet Ünsal teklifimizi “Memnuniyetle” diyerek yanıtladı. Şirketimiz 24 Mayıs 1986 yıllında kuruldu ve o günden bu güne kesintisiz olarak hizmet vermektedir. 1986 yıllından beri gururla iftiharla GEMAK firmasının yükselişini, Türkiye ekonomisine kattığı değerleri gördükçe mutlu oluyorum.

ANAHTAR TESLİM TESİS

GEMAK hakkında bilgi verebilir misiniz?

GEMAK, 1986 yılından bu yana tasarım, mühendislik, paslanmaz çelik üretim, montaj, devreye alma ve satış sonrası hizmetler faaliyetleri ile anahtar teslimi süt ve meyve suyu tesislerinin kurulması konusunda uzmanlaşmıştır. GEMAK, uzun yıllara dayanan tecrübesiyle proses endüstrisinde derin bir bilgiye sahiptir. GEMAK, Türkiye’nin Başkenti Ankara’da bulunan modern ve yeni tesisleriyle tüm Türkiye, Avrupa, Ortadoğu, Balkanlar ve Afrika ülkelerine hizmet etmektedir. GEMAK A.Ş.’nin tüm Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi (GCC) ülkelerine hizmet etmek üzere Suudi Arabistan’da ve tüm Avrupa ülkelerine hizmet etmek üzere İngiltere’de kendi ofisleri bulunmaktadır. GEMAK, süt, içecek (meyve suyu, maden suyu), şekerleme (çikolata, kek, bisküvi, reçel, marmelat), gıda (yağ, yumurta, soslar, bebek maması, soya ve badem sütü), farmasötik, petrokimya ve kimya endüstrileri alanlarında mühendislik çözümleri ile eksiksiz bir ürün yelpazesi sunmaktadır.

Anahtar teslimi tesislerin yanı sıra ısıtma ve soğutma sistemleri, her türlü paslanmaz çelik ekipman üretimi, proses kontrol ve otomasyon sistemleri konusunda uzman olan GEMAK, paslanmaz çelik ısı eşanjörleri (plaka tipi, kazınmış yüzey tipi, boru tipi ısı değiştiriciler), çeşitli pastörizasyon üniteleri, farklı uygulamalar için depolama ve proses tankları, evaporatörler (plakalı ve düşen/yükselen film tipleri), bunkerler, konveyörler, nakliye tankerleri, karıştırıcılar, gıda endüstrisi için her türlü paslanmaz çelik ekipman ve müşterilerin ihtiyaçlarına göre özel ürünler üretmektedir. Anahtar teslimi proses otomasyonundaki engin tecrübesiyle GEMAK, toplam tesis bazlı ve tek ünite tabanlı otomasyon ve kontrol sistemleri için özel çözümler sunmaktadır.

Hızlı gelişen teknoloji ile rekabet şartları da zorlaştı. GEMAK’ın diğer firmalardan farkı nedir?

GEMAK, bu sektörde yılların verdiği bilgi birikimi ve tecrübelerine dayanarak özel gıda proses hatları geliştirmede sektör liderliğini kendisine hedef seçmiştir. “Anahtar Teslimi Proje” sloganıyla müşterilerimize tam destek vermektedir. Müşterilerimize modern, hijyenik ve otomatik, son teknoloji sistemler sunmaktayız. Çevreye duyarlı, az enerji tüketen, randımanı yüksek ekipmanlar üretmemiz en önemli farkımızdır. Bizi rakiplerimizden ayıran bir özelliğimiz de bünyemizde bulunan AR-GE merkezimiz ve proje departmanımızdır.