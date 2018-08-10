Ankara’dan dünyaya uzanan köprü: GEMAK
Yerli üretim konusunda Türkiye’nin lokomotiflerinden olan GEMAK A.Ş., son dönemlerde gerçekleştirdiği projelerle dikkatleri üzerine çekti. Yakın zamanda Türkiye’nin 368. AR-GE merkezi olarak gücüne güç katan GEMAK, ‘Anahtar Teslimi Proje’ sloganıyla müşterilerine tam destek veriyor.
GEMAK Yönetim Kurulu Başkanı Necil Büyükpamukçu, “Firmamız, bu sektörde yılların verdiği bilgi birikimi ve tecrübelerine dayanarak özel gıda proses hatları geliştirmede sektör liderliğini kendisine hedef seçmiştir” diyerek, çevreye duyarlı, az enerji tüketen, randımanı yüksek ekipmanlar üretmenin en önemli farkları olduğunu anlattı.
“Bizi rakiplerimizden ayıran bir özelliğimiz de bünyemizde bulunan AR-GE merkezimiz ve proje departmanımızdır” diyen Büyükpamukçu, sorularımızı yanıtladı.
Kendinizi tanıtabilir misiniz?
1972 yıllında Makine Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra 1979 yıllına kadar Süt Endüstrisi Kurumu (SEK) Genel Müdürlüğü’nde Makine Mühendisi olarak çalışmaya başladım. Tesisin müdür yardımcılığı görevine kadar yükseldim. 1984 yılında SEK’ten ayrıldıktan sonra Gem Gıda Endüstri Merkezi Şirketi’nde Ekrem Türker ve Hikmet Ünsal’ın yanında çalışmaya başladım. İnşaat dahil süt fabrikaları kuruyorduk. Gem Gıda’nın Şantiye Şefliği’ni ve Ankara Büro Müdürlüğü’nü yapıyordum. Dönemin şartları doğrultusunda şirket olarak makine ve ekipmanları yurt dışından veya yurt içinden temin ederek montaj ve devreye alma hizmetlerini yürütüyorduk.
KENDİ İŞİMİ KURMAMI TEŞVİK ETİLER
Daha sonra Ekrem Türker, gerçekleştirmiş olduğumuz bir görüşmede bana “Necil, sen yeterince bizde çalıştın artık kendi işini kur” diye bir öneride bulundu. Ben kendisinin bu önerisine, “Para yok pul yok, kendi işimi nasıl yaparım” diye karşılık verdim. Bunun üstüne “Yaparsın” diyerek beni cesaretlendirdi. Kendi yetiştirdiğimiz kaliteli bir iş gücümüz var. Yalnızca makine ve ekipman imal edip onun montajını yapacak bir şirket kurmamı önerdi. Ekrem Türker’in bu önerisini, “Ben bu işi yapamam” diyerek karşıladım. Bunun üzerine “Tamam o zaman, biz sana ortak olalım beraberce bir şirket kuralım. Şirketin ismi de GEMAK olsun” dedi. GEMAK şirketinde üretim yapacağımızı duyan Hikmet Ünsal teklifimizi “Memnuniyetle” diyerek yanıtladı. Şirketimiz 24 Mayıs 1986 yıllında kuruldu ve o günden bu güne kesintisiz olarak hizmet vermektedir. 1986 yıllından beri gururla iftiharla GEMAK firmasının yükselişini, Türkiye ekonomisine kattığı değerleri gördükçe mutlu oluyorum.
ANAHTAR TESLİM TESİS
GEMAK hakkında bilgi verebilir misiniz?
GEMAK, 1986 yılından bu yana tasarım, mühendislik, paslanmaz çelik üretim, montaj, devreye alma ve satış sonrası hizmetler faaliyetleri ile anahtar teslimi süt ve meyve suyu tesislerinin kurulması konusunda uzmanlaşmıştır. GEMAK, uzun yıllara dayanan tecrübesiyle proses endüstrisinde derin bir bilgiye sahiptir. GEMAK, Türkiye’nin Başkenti Ankara’da bulunan modern ve yeni tesisleriyle tüm Türkiye, Avrupa, Ortadoğu, Balkanlar ve Afrika ülkelerine hizmet etmektedir. GEMAK A.Ş.’nin tüm Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi (GCC) ülkelerine hizmet etmek üzere Suudi Arabistan’da ve tüm Avrupa ülkelerine hizmet etmek üzere İngiltere’de kendi ofisleri bulunmaktadır. GEMAK, süt, içecek (meyve suyu, maden suyu), şekerleme (çikolata, kek, bisküvi, reçel, marmelat), gıda (yağ, yumurta, soslar, bebek maması, soya ve badem sütü), farmasötik, petrokimya ve kimya endüstrileri alanlarında mühendislik çözümleri ile eksiksiz bir ürün yelpazesi sunmaktadır.
Anahtar teslimi tesislerin yanı sıra ısıtma ve soğutma sistemleri, her türlü paslanmaz çelik ekipman üretimi, proses kontrol ve otomasyon sistemleri konusunda uzman olan GEMAK, paslanmaz çelik ısı eşanjörleri (plaka tipi, kazınmış yüzey tipi, boru tipi ısı değiştiriciler), çeşitli pastörizasyon üniteleri, farklı uygulamalar için depolama ve proses tankları, evaporatörler (plakalı ve düşen/yükselen film tipleri), bunkerler, konveyörler, nakliye tankerleri, karıştırıcılar, gıda endüstrisi için her türlü paslanmaz çelik ekipman ve müşterilerin ihtiyaçlarına göre özel ürünler üretmektedir. Anahtar teslimi proses otomasyonundaki engin tecrübesiyle GEMAK, toplam tesis bazlı ve tek ünite tabanlı otomasyon ve kontrol sistemleri için özel çözümler sunmaktadır.
Hızlı gelişen teknoloji ile rekabet şartları da zorlaştı. GEMAK’ın diğer firmalardan farkı nedir?
GEMAK, bu sektörde yılların verdiği bilgi birikimi ve tecrübelerine dayanarak özel gıda proses hatları geliştirmede sektör liderliğini kendisine hedef seçmiştir. “Anahtar Teslimi Proje” sloganıyla müşterilerimize tam destek vermektedir. Müşterilerimize modern, hijyenik ve otomatik, son teknoloji sistemler sunmaktayız. Çevreye duyarlı, az enerji tüketen, randımanı yüksek ekipmanlar üretmemiz en önemli farkımızdır. Bizi rakiplerimizden ayıran bir özelliğimiz de bünyemizde bulunan AR-GE merkezimiz ve proje departmanımızdır.
7/24 SERViS HiZMETi
GEMAK, 7/24 hizmet veren güçlü bir servis ekibiyle ürünlerini desteklemektedir. Dünyadaki her ülkeye derhal sevk edilebilecek, 20 bin çeşitten fazla parçaya sahip, geniş yedek parça stoğu bulunmaktadır. GEMAK, müşterilerimizin bize ihtiyaç duyduğu yerlerde, yerel mühendislerle, tavsiye, destek ve hizmet vermeye hazırdır. GEMAK A.Ş.’nin servis mottosu; 24 saat içinde Türkiye’nin tüm şehirlerine ve 36 saat içinde dünyanın her yerinde hizmet vermektir. GEMAK temsilcisi olduğu, Alfa Laval (ısı eşanjörleri, akış ekipmanları, hijyenik pompalar, otomasyon ve kontrol sistemleri, membran üniteleri), Andritz (santrifüj seperatörler ve dekanlar), Bertoli (yüksek basınçlı homojenizatörler ve pistonlu pompalar), Grundfos (hava artırıcılar ve pompalar) ve Flowell (atık su sistemleri) gibi dünyanın önde gelen tedarikçileri için güvenilir bir ortaktır.
30’U AŞKIN ÜLKEYE iHRACAAT
Yerli üretimde önemli bir yeri olan GEMAK, hangi ülkelere ihracat yapıyor ve dünyada nasıl karşılanıyor?
Dünyada 30’u aşkın ülkeye ihracat yapıyoruz. Azerbaycan, Ukrayna, Özbekistan, Suudi Arabistan, İngiltere, Mısır, Libya, Irak gibi birçok ülkede anahtar teslimi tesis kurduk ve kurmaya devam ediyoruz. İngiltere’ye ilk Türk menşeli süt fabrikasını GEMAK olarak biz kurduk.
AR-GE Merkeziniz hakkında bilgi verebilir misiniz?
Şirketimiz AR-GE konusuna çok büyük önem vermektedir. Bu nedenle 2017 yıllında Türkiye’deki 368. AR-GE merkezini kendi fabrikamız içinde kurmuş bulunmaktayız. AR-GE merkezimiz sayesinde şirketimizde yeni ürünler geliştirip mevcut ürün portföyümüzde bulunan birçok makine ve ekipmanı yüksek verimli daha az enerji harcayan sadece kullanıcısına değil faaliyet göstermiş olduğu çevreye de duyarlı ekipmanlar haline getirmeyi amaçlamaktayız.
Geleceğe dönük hedeflerinizi anlatabilir misiniz?
AR-GE merkezimiz sayesinde şirketimizde yeni ürünler geliştirip mevcut ürün portföyümüzde bulunan birçok makine ve ekipmanı yüksek verimli daha az enerji harcayan sadece kullanıcısına değil faaliyet göstermiş olduğu çevreye de duyarlı ekipmanlar haline getirmeyi amaçlamaktayız. Önümüzde ki süreçte de AR-GE merkezimizin yapmış olduğu yeni projeler ile sektörün öncüsü olmayı planlamamaktayız.
Sosyal Sorumluluk projelerine önem veren bir firmasınız. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz?
Toplumda öncelik olan hassasiyetlere dikkat çekmek ve çözüm bekleyen problemler ile ilgili farkındalık yaratmak, çözümler bulmak adına projeler gerçekleştiriyoruz.
Her yıl ağaç dikme şenliğimiz var. Firmamızda artan yemekleri, hayvan barınaklarına götürüyoruz. Kız çocuklarını okutuyoruz.
Lise öğrencileri için meslek tanıtım günleri düzenliyoruz.
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